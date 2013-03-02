خاموشی جشنواره فیلم عمار دانشگاه شیراز در روز افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که به کوشش بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار شده بود قرار بود از 13 تا 15 اسفند به اکران حدود 25 فیلم از منتخبان بخش‌های گوناگون در چهار دانشکده شیراز بپردازد و در کنار پخش فیلم، جلسات نقد و بررسی نیز برگزار کند.

اما افتتاحیه این همایش امروز 12 اسفندماه، در تالار دانشکده مهندسی نفت و گاز برگزار نشد و شاهد مراجعه افراد بودیم که با درهای بسته تالار روبرو می شدند.

مسئول برگزاری جشنواره فیلم عمار در دانشگاه شیراز به خبرنگار مهر گفت: از حدود 10 روز پیش بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز تصمیم به برگزاری این جشنواره در چهار دانشکده دانشگاه شیراز گرفت که با طی مراحل اداری افتتاحیه در قالب بنر و پستر 12 اسفند ماه اعلام شد.

شکوهی ادامه داد: تمام نامه ها برای هماهنگی سالن دانشکده مهندسی برای مراسم افتتاحیه زده شده بود اما امروز چهار ساعت قبل از شروع مراسم اعلام شد که تالار برای برگزاری برنامه به تشکل های دانشجویی تعلق نمی گیرد.

وی بیان داشت: این اعلام مسئولین در حالی است که از 10 روز قبل درخواست مجوز داده شده و تمامی بنر های تبلیغاتی در دانشگاه نصب شده بود.

مسئول برگزاری جشنواره فیلم عمار در دانشگاه شیراز عنوان کرد: وقتی تشکلی در دانشگاه درخواست برنامه می دهد کارهای تبلیغی، اطلاع رسانی و هماهنگی به عهده دانشگاه است که در این برنامه شاهد کم کاری مسئولان دانشگاه هستیم.

شکوهی تصریح کرد: برای اجرای این برنامه حدود یک میلیون هزینه شده که با کنسل شدن آن پول بیت المال به هدر رفته است.