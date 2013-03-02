واسطه گران سود بیشتری در تبادل محصولات کشاورزی می برند

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین سجادی عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات تشکل های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون در کل کشور هشت هزار شرکت تعاونی کشاورزی فعالیت می کنند که وظیفه اصلی آن ها تامین نهاده های مورد نیاز و بازار یابی برای فروش محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: هم اکنون خرید تضمینی باید جای خود را به خرید قرار دادی بدهد تا در این میان کشاورزان با خیالی آسوده به تولید محصول بپردازند.

سجادی افزود:در حال حاضر در بحث میوه و سبزیجات تنها 30 درصد از پولی که مصرف کننده می پردازد به کشاورز تعلق می گیرد و 70 در صد از آن نصیب واسطه ها می شود که این امر سبب زیان دیدن تولیدکننده و مصرف کنندگان می شود.

وی در خصوص فواید احداث غرفه های عرضه محصولات کشاورزی در استان های کشور گفت: احداث این غرفه ها سبب وصل شدن شبکه های فروش در کل کشور شده و کار توزیع محصولات را آسان تر کرده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور افزود: قرار بر این بود که 50 درصد از کودهای شیمیایی خریداری شده توسط جهاد کشاورزی به این شبکه اختصاص داده شود اما به دلیل برخی مشکلات مالی در این سازمان این مقدار ابتدا به 30 و سپس به 20 درصد تغییر یافت.

وی با بیان اینکه بحث پیگیری نهاده های دامی بسیار جدی بوده و همواره در دستور کار این سازمان قرار دارد، گفت: در سال جاری حدود 78 هزار تن نهاده دامی از کشاورزان به صورت تضمینی و همچنین مقدار دو میلیون و 200 هزار تن نیز به شکل توافقی خریداری شده است.