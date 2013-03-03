خط لوله ایران-پاکستان یک موضوع ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، "آصف علی زرداری" در سخنان خود با اشاره به خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و همچنین سپردن بندر "گوادر" به چین، این دو پروژه را برای تامین آتیه و همچنین کامیابی نسل آینده این کشور مهم دانست.

زرداری این سخنان را در جمع روزنامه نگاران و خبرنگاران که شب گذشته در لاهور ترتیب داده شده بود ایراد کرد.

در همین رابطه روز گذشته نیز "حنا ربانی" وزیر امور خارجه پاکستان در اظهاراتی از عملکرد دولت پاکستان در توافق با ایران برای احداث خط لوله گاز انتقال گاز ایران به کشورش دفاع کرد.



وی در این خصوص گفت: هر کشور دیگری جای پاکستان بود، این کار را می کرد.



حنا ربانی در این خصوص گفت: پاکستان از کمبود انرژی رنج می برد و این امر مستقیما بر صنعت و درآمد سرانه مردم پاکستان تاثیر گذاشته است و گاز، ارزان ترین منبع برای تولید برق در این کشور است.



وی در ادامه گفت : گازی که از ایران وارد خواهد شد تنها نیمی از نیاز پاکستان به انرژی را تامین خواهد کرد و پاکستان حتی قصد پیوستن به خط لوله گاز "تاپی" (ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان ، هند) را هم دارد.



