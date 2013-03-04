بافت تاریخی شیراز ظرفیت گمشده گردشگری/ عمارتهایی که فراموش شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بافت تاریخی هر شهر نمادی از فرهنگ، قدمت و شاخصه های مردم شناسی آن شهر به شمار می رود.

علاوه بر اینکه این بافتها می تواند در پژوهشهای حوزه مردم شناسی و حتی معماری، کمکهای شایانی را به محققان داشته باشد، برای گردشگران عام نیز جاذبه هایی در خود نهفته دارد که در کمتر موضوعی می توان نمونه ای برای آن یافت.

در شیراز نیز بافت تاریخی گسترده و بی نظیری وجود دارد که قدم زدن در آن می تواند گردشگر را با دوره های مختلف تاریخی شهر آشنا کند.

پیاده روی در این بافت ارزشمند گردشگر را در لایه های عمیق تاریخ فرو می برد و بدین سان می توان از این ظرفیت به نحو شایسته برای حوزه گردشگری استفاده کرد.

عمارتها و خانه های تاریخی این بافت هرکدام ظرفیت عظیم گردشگری را پدید می آورند که می توان با تعریف کاربری مناسب بهترین استفاده را برای جذب گردشگر به شیراز صورت داد.

در بافت تاریخی شیراز البته خانه های این چنینی متعددی بوده اند که با تعریف کاربری مناسب از سوی متولیان خانه ها، نه تنها از نابودی و ویران شدن آنها جلوگیری کردند بلکه موفقیتهای چشمگیری را نیز برای جذب گردشگر و احیای گردشگری در این بافت رقم زدند.

چنین تجربه هایی را می توان در ایجاد هتل، موزه و.... دید که نه تنها عمارتهای تاریخی حفظ و احیا شد بلکه خود آنها به جاذبه ای برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده اند.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در سالهاي اخير همواره از بافت تاريخي شيراز به عنوان پتانسيل گمشده ارزشمند گردشگري ياد شده اما شايد كمتر كسي به عمارتهاي تاريخي موجود در اين بافت پرداخته باشد.

مسعود منيعاتي افزود: تعداد زيادي از عمارتهاي موجود در شيراز در حال نابودي است و متاسفانه كاربري مناسبي براي آنها تعريف نشده است.

وي ادامه داد: يكي از اين عمارتها حسينيه مشير است، اين حسينيه از بناهاي قرن 13 ه.ق در شيراز است كه توسط مشير الملك ساخته شد كه در آن زمان محلي براي برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم است همچنين اطعام روزه داران در ماه مبارك رمضان بوده اما اين عمارت هم اكنون به مخروبه اي تبديل شده كه هيچ نشاني از فعاليتهاي معنوي اسلامي آن زمان در ديده نمي شود.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس اظهار داشت: يكي ديگر از عمارتهاي بي نظير منفعلي در بافت تاريخي خانه شريفي است.

وی ادامه داد: اين عمارت در كوچه امامزاده ابراهيم در محله لب آب واقع شده كه از ساختمانهاي مرحوم ابوالقاسم مهندسي( سازننده بناي باغ شاپوري و گاراژ يران پيما و...) است اين بنا نيز داراي توانمندي بسياري براي تبديل شدن به مجموعه گردشگري، تفريحي دارد.

منيعاتي افزود: خانه هاي زيادي هم در تملك شهرداري وجود دارد كه آنها هم در حال نابودي است مانند خانه توكلي، خانه فرح فرد، خانه سيف القلم و... كه نياز به حفاظت دارد.

وي گفت: از نظر انجمن دوستداران ميراث فرهنگي براي حفظ اين بناها و عمارتها و همچنين رونق گردشگري شيراز بهتر است، مالكيت اين عمارتها به سازمان ميراث فرهنگي واگذار شود و اين سازمان بسته هاي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي طراحي كند تا شاهد پويايي اين عمارتها باشيم.

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گزارش: هژیر فتحی