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۱۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۴

با شرکت جودوکاران/

آزمون کمربند دان یک تا چهار جودو در خراسان شمالی برگزار شد

آزمون کمربند دان یک تا چهار جودو در خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- خبرگزاری مهر: آزمون اعطای کمربند دان یک تا چهار جودو در خراسان شمالی با حضور جودوکاران این استان به میزبانی بجنورد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه آزمون اعطای کمربند دان یک تا چهار جودو و دوره آموزشی ویژه این آزمون در محل سالن جودوی مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد با حضور جودوکاران خراسان شمالی آغاز شد.

کوروش خسرویار، رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی در حاشیه این برنامه با اشاره به این که آزمون اعطای کمربند جودو در استان طی دو روز پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود، اظهار داشت: جودوکاران می توانند برای ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی به دفتر هیئت جودوی خراسان شمالی واقع در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: برای دریافت کمربند دان سه جودو حداقل زمان گذشته از تاریخ دریافت کمربند دان دو سه سال است اما شرکت در کلاس کاتا و آزمون کمربند برای جودوکاران الزامی خواهد بود.

خسرویار در ادامه با اشاره به دعوت از جودوکاران نوجوان خراسان شمالی به اردوی تیم ملی، عنوان کرد: حامد رشیدی، جواد مرادی و قاسم باغچقی سه جودوکار نوجوان استان هستند که پیش تر به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند.

وی ادامه داد: این سه جودوکار ارزنده خراسان شمالی از امروز به مدت یک هفته در اردوی تیم ملی نوجوانان که به میزبانی تبریز برگزار می شود؛ شرکت کرده و زیر نظر مربیان تیم ملی برای مسابقات برون مرزی آماده می شوند.

 

کد مطلب 2415938

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