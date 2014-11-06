آزمون کمربند دان یک تا چهار جودو در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه آزمون اعطای کمربند دان یک تا چهار جودو و دوره آموزشی ویژه این آزمون در محل سالن جودوی مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد با حضور جودوکاران خراسان شمالی آغاز شد.

کوروش خسرویار، رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی در حاشیه این برنامه با اشاره به این که آزمون اعطای کمربند جودو در استان طی دو روز پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود، اظهار داشت: جودوکاران می توانند برای ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی به دفتر هیئت جودوی خراسان شمالی واقع در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: برای دریافت کمربند دان سه جودو حداقل زمان گذشته از تاریخ دریافت کمربند دان دو سه سال است اما شرکت در کلاس کاتا و آزمون کمربند برای جودوکاران الزامی خواهد بود.

خسرویار در ادامه با اشاره به دعوت از جودوکاران نوجوان خراسان شمالی به اردوی تیم ملی، عنوان کرد: حامد رشیدی، جواد مرادی و قاسم باغچقی سه جودوکار نوجوان استان هستند که پیش تر به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند.

وی ادامه داد: این سه جودوکار ارزنده خراسان شمالی از امروز به مدت یک هفته در اردوی تیم ملی نوجوانان که به میزبانی تبریز برگزار می شود؛ شرکت کرده و زیر نظر مربیان تیم ملی برای مسابقات برون مرزی آماده می شوند.