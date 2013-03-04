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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

ناصری:

رابطان نماز پرچمدار ترویج نماز در جامعه هستند

رابطان نماز پرچمدار ترویج نماز در جامعه هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان رابطان نماز را پرچمدار ترویج و توسعه فرهنگ نماز در جامعه یاد کرد و گفت: این رابطان وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناصری ظهر دوشنبه در جلسه رابطان نماز دستگاه های اجرایی استان افزود: نهادینه كردن فرهنگ نماز در راستای فعالیت های گروهی موثر است.

وی اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ نماز در جامعه نتایج مطلوبی را به همراه دارد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت: ترویج و توسعه نماز بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی را در جامعه کاهش می دهد بنابراین باید روی این امر مهم بسیار کار کرد.

ناصری تاکید کرد: در راستای امر نماز 900 آیه قرآنی غیر مستقم و 20 هزار حدیت بر لزوم برپایی نماز تاکید شده است.

وی گفت: در راستای طرح نظام جامع برنامه ریزی و نظارت 40 امتیار به بخش برپایی نماز در دستگاه های اجرایی اختصاص یافته است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان تصریح کرد: توجه و رعایت این امر مهم در تمامی سطوح جامعه بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 2011250

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