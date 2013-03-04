مبانی اسلامی باید بدون رودربایستی اساس طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب ، اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و اندیشکده های مرتبط با آن صبح امروز دوشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

در این دیدار که جمعی از اندیشمندان، نخبگان و اساتید رشته های مختلف از دانشگاه و حوزه حضور داشتند، درخصوص مباحث علمی و تئوریک انجام گرفته برای طراحی مبانی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بحث و تبادل نظر شد.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را کاری بسیار بزرگ، فاخر، بلندمدت و عمیق خواندند و تأکید کردند: لازمه تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان سازی آن در جامعه است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه ها بر مبنای تفکر و اندیشه اسلام است، بنابراین افق کار باید بلندمدت و همراه با افزایش عمق، دیده شود.

ایشان با اشاره به تحت تأثیر بودن دنیای امروز از الگوی تمدن و پیشرفت غرب و تسلط تمدن غربی بر همه عرصه های زندگی، خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزه بسیار قوی است.

رهبر انقلاب اسلامی فکر و اندیشه را روح اصلی این حرکت دانستند و با اشاره به قابل اصلاح بودن هرگونه نقص یا اشکال احتمالی در این فرآیند بلندمدت، افزودند: در این حرکت باید ضمن پرهیز از هرگونه شتاب زدگی، از تجربه های جدید و استعدادهای جوان نیز استفاده شود تا موتور حرکت، هیچگاه خاموش نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور دانشمندان جوان و پرانگیزه و با نشاط کشور در مراکز علمی پیشرفته همچون فناوریهای نانو و هسته ای و همچنین مراکز صنایع دفاعی، تأکید کردند: باید به جوانها اعتماد کرد زیرا جوان و انگیزه و نشاط او تمام نشدنی است.

رهبر انقلاب، مبانی اسلامی را اساس کار در طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دانستند و خاطرنشان کردند: در تمام مراحل طراحی این الگو باید مبانی اسلامی بصورت جامع و دقیق مد نظر قرار گیرد و در این خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.

ایشان استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه را در این موضوع ضروری و لازم برشمردند و افزودند: باید در طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه شود که در این میان موضوع «فکر» بنیانی تر از بقیه عرصه ها است.

رهبر انقلاب اسلامی، تمدن غربی و مراحل شکل گیری، اوج و نهایتا آشکار شدن نشانه های انحطاط آن در زمان کنونی را نمونه ی عینی بمنظور بررسی اشکالات و نقایص یک تمدن، دانستند و خاطرنشان کردند: تمدن غربی بر پایه تفکر اومانیسم و نگاه به قدرت سیاسی و سپس نگاه سرمایه محور، شکل گرفته است و بعد از دوران اوج خود، اکنون نشانه های تباهی و انحطاط آن نمایان شده که مهمترین آن، انحطاط جنسی و رواج بی بندوباریهای اخلاقی و جنسی است.

حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از اشکالات اساسی تمدن غرب را، تعداد بسیار بالای جنگ های ویران کننده در اروپا، در چند قرن اخیر برشمردند و تأکید کردند: بروز اشکالات و انحطاط ها در تمدن غرب، به دلیل نبود معنویت بوده است.

ایشان شرط اصلی ساختن یک تمدن پیشرفته و دارای کمترین اشکالات را، معنویت متکی بر دین اسلام دانستند و افزودند: معنویت دینی زمینه ساز شناخت استعدادها و بهره گیری مناسب از آنها و پیشرفت مطلوب در همه ابعاد و با کمترین آسیب خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه انجام این کار بلندمدت و بسیار مهم و دقیق، نیازمند روحیه جهادی و اخلاص است، خاطرنشان کردند: گفتمان سازی شرط اصلی تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.

حضرت آیت الله خامنه ای، رسوخ این الگو در فکر و جان نخبگان و سپس جوانان و آحاد مردم را منوط به گفتمان سازی دانستند و افزودند: باید از طریق گفتمان سازی و بهره گیری از دیدگاههای نخبگان و صاحب نظران، و با صبر و حوصله، الگویی فاخر، مستحکم و ارزشمند تدوین شود.

در ابتدای این نشست آقای دکتر صادق واعظ زاده رئیس مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در سخنانی با اشاره به روند شکل گیری مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و 28 اندیشکده مرتبط با آن، به اقدامات صورت گرفته براساس وظایف مصوب این مرکز پرداخت.

دکتر واعظ زاده تعیین خطوط و زمینه های پژوهشی مورد نیاز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ایجاد هماهنگی میان حلقه ها و کانون های تفکر و طراحی الگو در کشور، برگزاری نشست ها و کارگاه های علمی و دوره های تخصصی، برقراری ارتباط با شخصیت ها و مجامع علمی، استفاده از ظرفیت های ملی در جهت گفتمان سازی و ترویج الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بسترسازی برای حضور پرنشاط جوانان در عرصه تفکر و نظریه پردازی، طراحی و تدوین پیش نویس الگو مبتنی بر ارزشها و اصول و ارزیابی و آسیب شناسی و آینده پژوهی در پیشرفت کشور را از مهمترین سرفصل های کار مرکز ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان کرد.

همچنین در ادامه 6 نفر از اساتید و صاحبنظران این مرکز از جمله آقایان:

- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی از اندیشکده عدالت

- دکتر صالحی از اندیشکده علم

- حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی دوست از اندیشکده فقه و حقوق اسلامی

- دکتر زاهدی وفا از اندیشکده اقتصاد

- دکتر زالی از کارگروه کشاورزی

- دکتر ثبوتی از اساتید دانشگاه

- و خانم دکتر فرهمندپور از اندیشکده خانواده

به طرح مباحث تخصصی مربوط به اندیشکده های مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداختند.