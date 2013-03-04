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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

رهبر معظم انقلاب:

مبانی اسلامی باید بدون رودربایستی اساس طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد

مبانی اسلامی باید بدون رودربایستی اساس طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با تاکید بر اینکه مبانی اسلامی باید بدون رودربایستی‏، اساس طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد اظهار کردند : طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت، انگیزه بسیار قوی و استفاده از استعدادهای جوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب ، اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و اندیشکده های مرتبط با آن صبح امروز دوشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

در این دیدار که جمعی از اندیشمندان، نخبگان و اساتید رشته های مختلف از دانشگاه و حوزه حضور داشتند، درخصوص مباحث علمی و تئوریک انجام گرفته برای طراحی مبانی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بحث و تبادل نظر شد.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را کاری بسیار بزرگ، فاخر، بلندمدت و عمیق خواندند و تأکید کردند: لازمه تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان سازی آن در جامعه است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه ها بر مبنای تفکر و اندیشه اسلام است، بنابراین افق کار باید بلندمدت و همراه با افزایش عمق، دیده شود.

ایشان با اشاره به تحت تأثیر بودن دنیای امروز از الگوی تمدن و پیشرفت غرب و تسلط تمدن غربی بر همه عرصه های زندگی، خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزه بسیار قوی است.

رهبر انقلاب اسلامی فکر و اندیشه را روح اصلی این حرکت دانستند و با اشاره به قابل اصلاح بودن هرگونه نقص یا اشکال احتمالی در این فرآیند بلندمدت، افزودند: در این حرکت باید ضمن پرهیز از هرگونه شتاب زدگی، از تجربه های جدید و استعدادهای جوان نیز استفاده شود تا موتور حرکت، هیچگاه خاموش نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور دانشمندان جوان و پرانگیزه و با نشاط کشور در مراکز علمی پیشرفته همچون فناوریهای نانو و هسته ای و همچنین مراکز صنایع دفاعی، تأکید کردند: باید به جوانها اعتماد کرد زیرا جوان و انگیزه و نشاط او تمام نشدنی است.

رهبر انقلاب، مبانی اسلامی را اساس کار در طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دانستند و خاطرنشان کردند: در تمام مراحل طراحی این الگو باید مبانی اسلامی بصورت جامع و دقیق مد نظر قرار گیرد و در این خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.

ایشان استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه را در این موضوع ضروری و لازم برشمردند و افزودند: باید در طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه شود که در این میان موضوع «فکر» بنیانی تر از بقیه عرصه ها است.

رهبر انقلاب اسلامی، تمدن غربی و مراحل شکل گیری، اوج و نهایتا آشکار شدن نشانه های انحطاط آن در زمان کنونی را نمونه ی عینی بمنظور بررسی اشکالات و نقایص یک تمدن، دانستند و خاطرنشان کردند: تمدن غربی بر پایه تفکر اومانیسم و نگاه به قدرت سیاسی و سپس نگاه سرمایه محور، شکل گرفته است و بعد از دوران اوج خود، اکنون نشانه های تباهی و انحطاط آن نمایان شده که مهمترین آن، انحطاط جنسی و رواج بی بندوباریهای اخلاقی و جنسی است.

حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از اشکالات اساسی تمدن غرب را، تعداد بسیار بالای جنگ های ویران کننده در اروپا، در چند قرن اخیر برشمردند و تأکید کردند: بروز اشکالات و انحطاط ها در تمدن غرب، به دلیل نبود معنویت بوده است.

ایشان شرط اصلی ساختن یک تمدن پیشرفته و دارای کمترین اشکالات را، معنویت متکی بر دین اسلام دانستند و افزودند: معنویت دینی زمینه ساز شناخت استعدادها و بهره گیری مناسب از آنها و پیشرفت مطلوب در همه ابعاد و با کمترین آسیب خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه انجام این کار بلندمدت و بسیار مهم و دقیق، نیازمند روحیه جهادی و اخلاص است، خاطرنشان کردند: گفتمان سازی شرط اصلی تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.

حضرت آیت الله خامنه ای، رسوخ این الگو در فکر و جان نخبگان و سپس جوانان و آحاد مردم را منوط به گفتمان سازی دانستند و افزودند: باید از طریق گفتمان سازی و بهره گیری از دیدگاههای نخبگان و صاحب نظران، و با صبر و حوصله، الگویی فاخر، مستحکم و ارزشمند تدوین شود.

در ابتدای این نشست آقای دکتر صادق واعظ زاده رئیس مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در سخنانی با اشاره به روند شکل گیری مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و 28 اندیشکده مرتبط با آن، به اقدامات صورت گرفته براساس وظایف مصوب این مرکز پرداخت.

دکتر واعظ زاده تعیین خطوط و زمینه های پژوهشی مورد نیاز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ایجاد هماهنگی میان حلقه ها و کانون های تفکر و طراحی الگو در کشور، برگزاری نشست ها و کارگاه های علمی و دوره های تخصصی، برقراری ارتباط با شخصیت ها و مجامع علمی، استفاده از ظرفیت های ملی در جهت گفتمان سازی و ترویج الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بسترسازی برای حضور پرنشاط جوانان در عرصه تفکر و نظریه پردازی، طراحی و تدوین پیش نویس الگو مبتنی بر ارزشها و اصول و ارزیابی و آسیب شناسی و آینده پژوهی در پیشرفت کشور را از مهمترین سرفصل های کار مرکز ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان کرد.

همچنین در ادامه 6 نفر از اساتید و صاحبنظران این مرکز از جمله آقایان:

- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی از اندیشکده عدالت
- دکتر صالحی از اندیشکده علم
- حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی دوست از اندیشکده فقه و حقوق اسلامی
- دکتر زاهدی وفا از اندیشکده اقتصاد
- دکتر زالی از کارگروه کشاورزی
- دکتر ثبوتی از اساتید دانشگاه
- و خانم دکتر فرهمندپور از اندیشکده خانواده
به طرح مباحث تخصصی مربوط به اندیشکده های مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداختند.

کد مطلب 2011306

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