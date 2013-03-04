314 فقره جرم در فضاي مجازي توسط پلیس فتای فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان توضیح داد: از ديگر رويكردارهاي پليس جامعه محور، رويكرد علمي و كشف علمي جرم با استفاده از تجهيزات، علوم، فنون،‌ هوش مصنوعي و روش هاي نوين علمي است كه با بكارگيري اين روش ضمن پيشگيري از وقوع جرم و كشف آن، مجرمان دستگير و جهت اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي مي شوند.

وی ادامه داد: كشف جرائم رايانه اي توسط پليس فتاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي (پليس فتا) در فضاي مجازي گوشه اي از دستاوردهاي علمي روز پليس در كشف جرائم است.

وي گفت: پليس فتاي فرمانده انتظامي فارس در سال جاري 314مورد جرائم مختلف را فضاي مجازي كشف كه اين ميزان در مقايسه با وقوع اين جرائم در 11 ماهه سال جاري 115درصد افزايش كشف نسبت به وقوع داشته است.

فرمانده انتظامي فارس كشف 207 مورد برداشت اينترنتي غير مجاز حسابهاي بانكي، شش مورد تبليغ و فروش اجناس ممنوعه از طريق رايانه، 9مورد انتشار فيلم خصوصي و خانوادگي و 7 مورد مزاحمت اينترنتي را از جمله جرائم كشف شده طي اين مدت توسط پليس فتاي فارس عنوان كرد.

سردارسجاديان اضافه كرد: ماموران پليس فتا در فارس موفق شدند علاوه بر موارد ذكر شده در اين مدت 25 مورد كلاهبرداري رايانه اي،21 مورد هتك حيثت و نشر اكاذيب، شش مورد تهديد و اخاذي و پنج مورد جرائم مربوط به اخلاق و عفت عمومي را كشف كنند.

وي در خصوص عملكرد بهمن ماه سال جاري پليس فتاي فارس نيز گفت: در بهمن ماه سال جاري ماموران پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان فارس با وب گردي هاي مستمر در فضاي مجازي موفق به كشف 140 مورد جرم در خصوص برداشت غيرمجاز از حساب هاي بانكي و كلاهبرداري اينترنتي شده كه اين ميزان كشفيات در مقايسه با كشف 5 موردي مدت مشابه سال قبل، دو هزار و 700 در صد افزايش داشته است.

فرمانده انتظامي فارس در بخش ديگري از سخنان خود از كسب رتبه اول پليس فتاي فارس در طرح سراسري فجر در كشور خبر داد و گفت: در اين طرح برخي سوژه هاي خاص از سوي پليس فتا ناجا مشخص و به استانها ابلاغ كه در كشف سوژه هاي پليس فتاي استان فارس توانست مقام نخست را در كشور، به خود اختصاص دهد.

كشف چهاركيلوموادمخدر در مرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از توقیف یک دستگاه خودرو زانتیا حامل موادمخدر و کشف چهار كيلوگرم مواد از آن خودرو در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی شیبانیان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هنگام گشتزنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی زانتیا مظنون شدند.

وی ادامه داد: ماموران هنگامي كه قصد متوقف كردن خودرو را داشتند، راننده بدون توجه به فرمان ايست ماموران اقدام به فرار كرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت ادامه داد: پس از مسافتي تعقيبب و گريز خودرو متوقف و راننده آن به نام "ق – ر" دستگیر شد.

سرهنگ "شيبانيان" گفت: در بازرسی از خودرو مقدار سه کیلو 700 گرم تریاک و 500 گرم سوخته تریاک که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود کشف شد.

دستگيري سارق كيف زن در شهرستان جهرم و كشف 18 فقره سرقت

با اجراي طرح امنيت محله محور در شهرستان جهرم يك كيف زن سابقه دار دستگير و 18 فقره سرقت از وي كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با اعلام اين خبر گفت: در راستاي اجراي طرح امنيت محله محور و مطالبات شهروندان در خصوص بر خورد با سارقان كيف زن، شناسايي سارق در دستور كار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ يوسف ملك زاده ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي توسط ماموران پليس آگاهي جهرم، سارق كيف زن به نام خانم "ز - ف" شناسايي شد.

وي اظهار كرد: در حاليكه اين سارق قصد فعل مجرمانه ديگري را مقابل يكي از بانك هاي شهرستان جهرم را داشت در يك عمليات غافلگيرانه توسط ماموران دستگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم افزود: در تحقيقات انجام شده از متهمه دستگير شده كه سابقه دار و چندين مرتبه به اتهام كيف زني و جيب بري بازداشت شده بود، 18 فقره كيف زني و جيب بري در شهرستان هاي مختلف استان فارس، كشف شد.

سرهنگ "ملك زاده" به شهروندان توصيه كرد: از به همراه داشتن وجوهات نقد به مقدار زيادي خوداري و حتي المقدور از كارت هاي شتاب بين بانكي در جابجايي پول نقد استفاده كنند.