نتایج سه وزن از مسابقات قهرمانی وزنه برداری کشور در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشور از روز شنبه هفته جاری با حضور 182 ورزشکار از 27 استان کشور آغاز شده است.
در روز دوم این نتایج به دست آمد:
نتایج وزن 69 کیلوگرم
1-سجاد بهروزی از خوستان با مجموع رکورد 307 کیلوگرم
2-ایمان محبی از خوزستان با مجموع رکورد 299 کیلوگرم
3-احمد محمدی از خراسان جنوبی با مجموع رکورد 295 کیلوگرم
دسته 77 کیلوگرم
1-مسعود چترایی (اصفهان): یک ضرب153، دوضرب 182، مجموع 335 کیلوگرم
2-حمید ملکی (ایلام): 148، دوضرب 180، مجموع 328 کیلوگرم
3-مرتضی بیگلری (مازندران): یک ضرب 142، دوضرب 181، مجموع 323 کیلوگرم
4-کیقباد رستمی (کرمانشاه): یک ضرب 135، دوضرب 171، مجموع 306 کیلوگرم
5-امیر عبدالعظیمی (کرمانشاه): یک ضرب 138، دوضرب 160، مجموع 298 کیلوگرم
دسته 85 کیلوگرم
1- رسول تقیان (اصفهان): یک ضرب 158، دوضرب 195، مجموع 353 کیلوگرم
2- مجتبی نوری (تهران): یک ضرب 151، دوضرب 199، مجموع 350 کیلوگرم
3- صالح چراغی (تهران): یکضرب 155، دوضرب 185، مجموع 340 کیلوگرم
4- شاهو جوانمردی (کردستان): یک ضرب 158، دوضرب 181، مجموع 339 کیلوگرم
5- عباس زارعی (خوزستان): یک ضرب 153، دوضرب 183، مجموع 336 کیلوگرم
این رقابت ها با هدف گزینش افراد برتر و شرکت آنان در اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشور سه روز ادامه خواهد داشت.
استان ایلام نخستین بار میزبانی این دوره از رقابت ها را برعهده گرفت.
رقابت های وزنه برداری قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی 12 تا 14 اسفند در ایلام برگزار می شود.
گفتنی است در روز اول نیز این نتایج به دست آمد:
در نخستین روز این رقابت ها افراد نخست تا سوم دسته های 56 و 62 کیلوگرم به شرح زیر معرفی شدند.
دسته 56 کیلوگرم
1- محمد اصغرنژاد از گیلان با مجموع 241 کیلوگرم
2- ابوالقاسم داودی از قم با مجموع 232 کیلوگرم
3 - حسن گل پرور از همدان با مجموع 231 کیلوگرم
دسته 62 کیلوگرم
1- علی اصغر غفوری از اصفهان با مجموع 273 کیلوگرم
2-محمد فاطمی از تهران با مجموع 266 کیلوگرم
3-صادق قربانی از خوزستان با مجموع 261 کیلوگرم
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