میوه‏ شب عید در 40 منطقه از زنجان عرضه می شود

عزت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میوه شب عید همانند سالهای گذشته از 25 اسفند ماه سال جاری توزیع خواهد شد و تاکنون قیمت عرضه میوه ها ی شب عید ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اینکه سیب‏های ذخیره شده برای شب عید از خود استان زنجان تهیه شده است گفت: پرتقال‎ها نیز داخلی بوده و از استان‏ شمال تامین شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای نحوه ذخیره‌سازی و نحوه توزیع میوه‏های شب عید در دستور کار است.

جعفری در ادامه گفت: در راستای جلوگیری از هر گونه مشکل در توزیع میوه شب عید 45 نفر از نیروهای بسیجی به عنوان بازرس در غرفه‏ های توزیع میوه شب عید حضور خواهند داشت.

وی گفت: در این راستا برای هر غرفه یک بازرس در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان به واردات گوشت گرم از استان اردبیل اشاره کرد و افزود: 100 لاشه گوسفند وارد استان می‏ شود و با طی شدنمراحل اداری درصدد هستیم لاشه ها قبل از عید به استان وارد شود.

جعفری تاکید کرد: به دلیل کشتار زنده دام و عرضه مرغ زنده، مرغ با قیمت پایین‏ تری عرضه می‏ شود و تا پایان سال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی در زمینه گوشت مرغ وجود ندارد.

وی یاد آورشد: در راستای تامین خشکبار شب عید 158تن پسته در نمایشگاه بهاره توزیع خواهد شد ولی هنوز مشخص نیست و درجه بندی پسته مشخص نیست.