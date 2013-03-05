میوه‏ شب عید در 40 منطقه از زنجان عرضه می شود

عزت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میوه شب عید همانند سالهای گذشته از 25 اسفند ماه سال جاری توزیع خواهد شد و تاکنون قیمت عرضه میوه ها ی شب عید ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه سیبهای ذخیره شده برای شب عید از خود استان زنجان تهیه شده است گفت: پرتقالها نیز داخلی بوده و از استان شمال تامین شده است.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای نحوه ذخیرهسازی و نحوه توزیع میوههای شب عید در دستور کار است.
جعفری در ادامه گفت: در راستای جلوگیری از هر گونه مشکل در توزیع میوه شب عید 45 نفر از نیروهای بسیجی به عنوان بازرس در غرفه های توزیع میوه شب عید حضور خواهند داشت.
وی گفت: در این راستا برای هر غرفه یک بازرس در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان به واردات گوشت گرم از استان اردبیل اشاره کرد و افزود: 100 لاشه گوسفند وارد استان می شود و با طی شدنمراحل اداری درصدد هستیم لاشه ها قبل از عید به استان وارد شود.
جعفری تاکید کرد: به دلیل کشتار زنده دام و عرضه مرغ زنده، مرغ با قیمت پایین تری عرضه می شود و تا پایان سال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی در زمینه گوشت مرغ وجود ندارد.
وی یاد آورشد: در راستای تامین خشکبار شب عید 158تن پسته در نمایشگاه بهاره توزیع خواهد شد ولی هنوز مشخص نیست و درجه بندی پسته مشخص نیست.
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