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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۳۸

در پیش نویس بیانیه؛

1+5 مذاکرات آلماتی را "مفید" اعلام کرد

1+5 مذاکرات آلماتی را "مفید" اعلام کرد

با انتشار پیش نویس بیانیه مشخص شد که کشورهای عضو گروه 1+5 قصد دارند مذاکرات هسته ای با ایران را "مفید" اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، کشورهای عضو گروه 1+5 قصد دارند با صدور بیانیه ای ضمن "مفید" خواندن مذاکرات هسته ای با ایران در قزاقستان بر ادامه دیپلماسی فعال در ماه های آینده تاکید کنند.

بنا بر این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط این خبرگزاری، کشورهای گروه 1+5 در حال تهیه پیش نویس بیانیه ای هستند که در آن بر دیپلماسی فعال برای حل مسئله هسته ای ایران در ماه های آینده تاکید شده است.

در پیش نویس این بیانیه آمده است: ما ضمن تاکید بر حمایتمان از حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران، خواستار دستیابی به نتایج ملموسی در مراحل اولیه مذاکرات هستیم.

همچنین در بخشی دیگر از پیش نویس این بیانیه با نادیده گرفتن همکاری های مثبت ایران با مجامع جهانی در خصوص فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران ابراز نگرانی شده است.

کد مطلب 2012564

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