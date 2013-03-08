به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی شامگاه جمعه و پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر تراکتورسازی ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: ابتدا باید درگذشت نوری خدایاری پیشکسوتان فوتبال خوزستان را تسلیت بگویم. به نظر تماشاگران بازی زیبایی را دیدند که ما 55 دقیقه 10 نفره موفق شدیم برابر تراکتورسازی مقاومت کنیم و به یک پیروزی خوب و شیرین دست پیدا کنیم. باید به تراکتورسازی هم به خاطر این بازی تبریک گفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: اگر 10 نفره نمی شدیم می توانستیم با گل های بیشتری به پیروزی برسیم اما اشتباه بچه گانه آرش برهانی باعث شد دقایق باقیمانده بازی را با استرس پشت سربگذاریم. قطعا با برهانی برخورد خواهیم کرد. حالا یا او را جریمه نقدی می کنیم و یا مثل فرزاد حاتمی یک بازی او را به میدان نخواهیم فرستاد.

قلعه نویی با دفاع از عملکرد هاشم بیک زاده و بیان اینکه او یک بازیکن در حد استانداردهای بین المللی است به شرایط پیش روی استقلال اشاره کرد و گفت: ما یک بازی حساس برابر العین پیش رو داریم که باید خودمان را برای آن بازی آماده کنیم. ترس من از این است به خاطر فشاری که در این دیدار آمد بازیکنان در دیدار برابر العین از نظر بدنی با مشکل مواجه شوند. اگر این اتفاق بیفتد مقصر آرش برهانی است. من از این بازیکن دلگیر هستم و قطعا با او برخورد خواهیم کرد.

وی قضاوت سعید مظفری زاده را خوب و قابل قبول خواند و در مورد صحنه اخراج برهانی گفت: من از آن صحنه خیلی دور بودم اما فکر کنم داور با نظر کمک داور دوم آرش را اخراج کرد. با این حال اعتقاد دارم کار برهانی درست نبود. ضمن اینکه آقای مظفری زاده قضاوت خوبی را انجام داد.

قلعه نویی در پاسخ به نیمکت نشینی نکونام با ارائه این توضیح کهخ برای هر بازی برنامه خاص خودش را دارد و هر بازی حکم یک فینال را ایفا می کند در مورد قهرمانی استقلال گفت: اصلا نمی خواهم در مورد قهرمانی حرف بزنم. ما روز چهارشنبه یک بازی سنگین برابر العین داریم و اگر مباحث قهرمانی مطرح شود ممکن است برای تیم استرس ایجاد کند. با این حال هر وقت جام قهرمانی را بالای سر بردیم از قهرمانی صحبت می کنیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال تراکتورسازی در مورد شعارهایی که هواداران تبریزی علیه او سردادند و او را به مافیای فوتبال متهم کردند گفت: زمانی که در استقلال اهواز بودم کمک کردم تا تیم حریف قهرمان شود و آن موقع فوتبالم پاک بود اما حالا چه شده که مافیای فوتبال شده ام؟ فکر کنم به خط قرمز نزدیک شده ام اما خوشحالم که در مافیای خوب فوتبال هستم. نمی دانم چرا این مسائل را مطرح می کنند. دو باشگاهی که مدیران عامل آنها از سرداران هستند چرا چنین مسائلی را مطرح می کنند.

امیر قلعه نویی در پایان صحبت هایش از اظهار نظر یکی از مربیان تیم ملی یاد کرد و گفت: یکی از مربیان تیم ملی به من می گوید شبیه گادفادر هستی!