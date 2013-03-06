هفت نمایشگاه هنری مهمان شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه های چهارسو، شیوه، هنر معاصر، باران، مهر و فروغ ؛هنرهای متفاوتی از جله زیورآلات ، نقاشی، سفره هفت سین، کیف های چرمی دست دوز ، لباس و.. را به مهمانی خود دعوت کرده اند.

دکوراتیو های شیشه ای در باران

نمایشگاه دکوراتیو های شیشه ایی که در نگارخانه باران برپا است به ارائه کارهای شیشه ایی در قالب هفت سین، تابلو و بدلیجات پرداخته است.

سیما جمالی آثار هنری خود را تا 20 اسفند ماه در نگارخانه باران برپا کرده تا علاقه مندان به توانند برای دیدن و خرید آثار به این مکان مراجعه کنند.

نمایشگاه کیف چرمی در شیوه

نمایشگاه کیف چرمی دست دوز آزاده ایرانی و مهرناز کرمی تا 17 اسفند ماه مهمان نگارخانه شیوه است.

نمایشگاه نقاشی مهمان چهارسو

مایشگاه نقاشی انفرادی فرشته رضایی از 17 تا 27 اسفند ماه مهمان نگارخانه چهارسو است.

علاقه مندان به هنر نقاشی و آثار رضایی می توانند برای دیدن هنر نقاشی به چهارسو رفته و ساعاتی کوتاه از وقت خود را در کنار هنر نقاشی بگذرانند.

میهمانی کارهای تزئینی در فروغ

کافه فروغ نیز تا 16 اسفند مهمان نمایشگاهی از آثار تقویم، چرم، زیورآلات و دست سازه های کاموایی است علاقه مندان فقط امروز برای دیدن آثار وقت مراجعه دارند.

نگارخانه هنر معاصر پذیرای زیورآلات

نمایشگاه زیورآلات، شال و مانتو نازیلا شمس زاده و لادن مشکین فام تا 17 اسفندماه در نگارخانه هنر معاصر برپا است.

کهربا مهمان شیوه

نمایشگاه هفت سین ،چاپ پاچه و زیورآلات افسون و مریم مهرگانی تا 17 اسفندماه مهمان نگارخانه شیوه است دوستاداران هنر این دو خواهر می توانند به نگارخانه شیوه برای دیدن هنر این دو هنرمند مراجعه کنند.

نقاشی همگام با مهر

نگارستان مهر از 17 تا 23 پذیرای نمایشگاه نقاشی مهران عطایی زاده است .

علاقه مندان به هنر نقاشی با حضور در نگارستان مهر با آثار این هنرمند آشنا می شوند.