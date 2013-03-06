صدور 113 هزار دفترچه درمانی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر محمودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: هدف نهایی تأمین اجتماعی، ایجاد اطمینان خاطر اقتصادی واجتماعی و تأمین رفاه بیمه شدگان در زمان حال وآینده است.

وی بیان کرد: رسیدن به این هدف از طریق فراهم آوردن امکان برخورداری جامعه تحت پوشش ازمزایای تأمین اجتماعی و برمبنای شناسایی، نامنویسی از بیمه شدگان،جمع آوری، نگهداری و درنهایت استخراج واعلام سابقه پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از کمکهای کوتاه مدت و بلند مدت و خدمات درمانی است.

وی از صدور هفت هزار و 547 فقره اعلام سابقه توسط شعب تأمین اجتماعی استان ازابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد چهار هزار و 442 فقره مربوط به موسسات ومراجع برون سازمانی بوده و سه هزار و 105 فقره اعلام سابقه مربوط به واحدهای داخلی بوده است.

پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی استان

مدير کل تأمين اجتماعي خراسان جنوبی در ادامه گفت: عيدي سال 91 مستمري بگيران فعال سازمان تأمين اجتماعي اعم از بازنشستگان، از کار افتادگان کلي و بازماندگان به مبلغ 4 ميليون و بيست و پنج هزار ريال به حساب بانکي آن ها واريز شد.

محمودي افزود: مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي که در طول سال جاری در رديف مستمري بگيران قرار گرفته اند، متناسب با ماه هاي دريافت مستمري در سال عيدي دريافت مي کنند.

وي ادامه داد: مبلغ عيدي به صورت خالص و بدون کسر ماليات پرداخت مي شود و مستمري بگيران مي توانند به تدريج براي دريافت عيدي خود به شعب بانک رفاه شهرستان خود مراجعه کنند.