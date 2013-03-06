امنیت کشور حاصل صداقت رزمندگان و شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سامان کریمی ظهر چهارشنبه در یادواره سرداران، فرماندهان و 222شهید گروه 43مهندسی امام علی (ع) و 728 شهید گروههای مهندسی نیروی زمینی سپاه در ملایر با اشاره به مقام و منزلت شهدا در قرآن کریم اظهار داشت: شهدا امام زادگان عشقند و ما هرگز نمی توانیم مقام شهدا را آن طور که شایسته است درک کنیم.

وی با اشاره به خطبه های امام علی (ع) در نهج البلاغه در خصوص پیروزی حق بر باطل افزود: پیروزی همیشه با مردان خدا نبوده و در میادین جنگ از اول دنیا و در صدر اسلام تا به امروز حق پیروز و در مواردی نیز دشمن پیروز میدان بوده و این طور نیست که همیشه پیامبران ما شکست ناپذیر بوده و در همه میادین پیروز شده باشند.

وی در ادامه با اشاره به گذشت 34سال از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از همان ابتدای انقلاب تا به امروز دشمنان لحظه ای از ضربه زدن به ما درنگ نکرده اند و در این راستا ملت ایران در برابر تهدیدات و تحریم هاو فشارهای دشمنان ایستاده است.

کریمی عنوان داشت: در جنگ هشت ساله توانمندیهای نظامی دشمن چندین برابر ملت ایران بود اما توکل بر خدا، تمسک به ائمه و ولایتمداری رزمندگان در میادین جنگ باعث پیروزی شد.

وی آسایش و امنیت امروز کشور را حاصل خلوص و صداقت شهدا و ایثارگری هایشان در دفاع مقدس برشمرد و افزود: شهدا خالصانه با لبیک به ندای رهبر و بدون هیچ چشم داشتی در راه اسلام و انقلاب به شهادت رسیدند.

معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه کشور عنوان داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی با چالشهایی که دشمنان به وجود آورده اند مواجه است.

وی در ادامه خطاب به مسئولان بر خلوص نیت و کار برای خدا تاکید کرد و افزود: کسانی که با ادعا و سر و صدا انجام یک کار را تبلیغاتی کرده و اگر کارشان به گوش بقیه نرسد گلایه می کنند، هدفشان خدا نیست.

کریمی عنوان داشت: در دوران انقلاب بیش 220 هزار شهید داریم و به برکت خون شهدا امروز انقلاب اسلامی در برابر دشمنان بیمه شده است.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص پیچ تاریخی دشمنان ابراز داشت: بیداری مردم منطقه و ناکارآمدی دشمن در این مسیر ویژگی این پیچ تاریخی است و امرورز دشمن در بدترین وضعیت به سر می برد.

معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه کشور با اشاره به بحرانهای مالی آمریکا تحریمهای امروز را در برابر ملت ایران نشانه ضعف و زبونی دشمن برشمرد و افزود: هر چه تحریمها بیشتر شود ارادت مردم به انقلاب بیشتر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به گرانی های اخیر در کشور بیان داشت: گرانیها را نمی توان نشان از تحریم ها برشمرد و می توان گفت طبق نظر کارشناسان بخشی از گرانیها مربوط به تحریم ها و برخی نیز مربوط به بی تدبیریهای درونی برخی مسئولان کشور است.

فرمانده گروه 43 مهندسی امام علی (ع) نیز روح مقاومت ملت ایران را برخواسته از وحدت و ایمان و آموزه های دینی عنوان کرد.

علی صبوری منش با اشاره به اینکه در هشت سال جنگ تحمیلی عده ای از بهترین جوانان کشورمان سوار بر بال ملائک راه آسمان را برگزیده و عده ای دیگر نیز جانباز شدند، افزود: ما هر چه داریم از خون شهدا و ایثارگریهای رزمندگان در این هشت سال دفاع مقدس است.

وی عنوان داشت: دفاع مقدس در پرتو تجارب و آموزه های انقلاب اسلامی در میان همه جنگهای ما در تاریخ معاصر درخشش خیره کننده ای داشته و دستاوردهای آن بر تارک تاریخ می درخشد.

علی صبوری منش بیان داشت: این هشت سال در سایه ایمان و ایثار و تعالی با راهنمایی های امام (ره) به پیروزی رسید و بدیهی است چنین فرهنگی که برگرفته از روشنگری ها ی امام (ره) باشد شکست ناپذیراست.

وی افزود: دفاع مقدس با تکیه بر ولایت مداری و تمسک به ائمه و تبعیت از ولایت توانست دشمن شرق و غرب را به زانو در آورد و دشمنان به ناتوانی خود در برابر مقاومت ملت ایران اعتراف کردند.

فرمانده گروه 43 مهندسی امام علی (ع) با برشمردن مقام و منزلت شهدا اظهار داشت: روحیه ملت ایران برخواسته از وحدت و ایمان و آموزه های دینی است و این امر همیشه و در همه عرصه ها ثابت شده است .

وی در ادامه با اشاره به اینکه گروه مهندسی امام علی(ع) طی سالهای دفاع مقدس در عملیاتهای مختلف خدمات ارزنده ای در خدمت به ایران اسلامی در مناطق مختلف کشور داشته افزود: در این راستا با احداث پلها، خاکریزها ،سدهایی در برابر دشمن، سنگر سازی ، بیمارستان واورژانس های صحرایی و خنثی سازی مناطق آلوده به مین و....و بعد از جنگ و در راه سازندگی مناطق جنگی و دیگر نقاط اقدامات بزرگی را ارائه داده است.