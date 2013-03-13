به گزارش خبرنگار مهر، امسال نیز مثل سال‌های دیگر شبکه‌های سیما در تلاش برای انتخاب بهترین آثار نمایشی خود برای پخش در نوروز هستند. از این میان شبکه یک پس از دو سال سری دوم سریال محبوب "پایتخت" را برای پخش آماده می‌کند، شبکه دو "آب پریا" را برای پخش در نظر گرفته، شبکه سه جدول پخش نوروزی خود را به "همه خانواده من" اختصاص داده است و شبکه تهران نیز "هفت سین" را سریال نوروزی خود معرفی کرده است.

می‌توان گفت نوروز 92 عرصه‌ای برای رقابت کارگردانان مطرح و امتحان پس‌داده‌ای است که جزو پیشکسوتان عرصه کارگردانی تلویزیون به حساب می‌آیند. باید دید مخاطبان از بین آثار سیروس مقدم، مرضیه برومند، داریوش فرهنگ و یدالله صمدی کدام یک را بیشتر می‌پسندند. سریال‌هایی که در ادامه آنها را معرفی کرده‌ایم:

"پایتخت 2" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری در ادامه سری اول مجموعه ساخته می‌شود و مخاطبان همچنان با ماجراهای زندگی نقی، هما، دوقلوها، ارسطو، بابا پنجعلی و شخصیت‌های دیگری همراه شده و در هر قسمت بازیگرانی به عنوان مهمان حضور دارند.

این سریال هم اکنون در جزیره قشم آخرین مراحل تصویربرداری خود را پشت سر می‌گذارد. خشایار موحدنیا در کنار سعید سیاح تدوین را بر عهده دارند و ساخت موسیقی نیز به آریا عظیمی‌نژاد سپرده شده است.

"پایتخت 2" علاوه بر قشم، در تهران و شهرهای شمال کشور از جمله شیرگاه آمل ضبط شده است و مخاطبان با تنوع لوکیشن و عناصر بصری در این سریال روبرو خواهند بود.

سیروس مقدم کارگردان پیشکسوتی است که برخی از او به عنوان سلطان سریال‌سازی تلویزیون نام می‌برند. وی نوروز 91 نیز سریال "چک برگشتی" را برای شبکه یک ساخت و "دیوار" نیز اثر دیگری بود که به مناسبت هفته نیروی انتظامی به کارگردانی او از تلویزیون پخش شد.

مقدم در سریال "پایتخت 2" مانند سری قبلی از لحن مازندرانی استفاده کرده و برای نزدیک شدن به فضای مازندران از حضور چند بازیگر تئاتر قائمشهر و ساری نیز در کار بهره گرفته شده است.

این سریال که به سفارش مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک تهیه می‌شود درباره خانواده نقی است که با کامیون ارسطو از یکی از شهرهای شمالی عازم سفر می‌شوند تا گنبد و گلدسته‌ای را به مسجدی در یکی از شهرهای جنوبی برسانند.

علیرضا خمسه، محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، مهران احمدی، لیندا کیانی، هومن حاج عبدالهی و سمیرا حسن پور بازیگران اصلی این سریال هستند.

این سریال از جمله کارهای سازمان صدا و سیما است که انتظار می‌رود رضایت مخاطبان را جلب کند و موفقیت سری اول را تکرار کند. معاون سیما نیز در گفتگویی که با هفته نامه سروش ویژه نوروز داشته، اعلام کرد "پایتخت" نسبت به دیگر سریال‌ها توجه او را بیشتر به خود جلب کرده است.

این سریال 15 قسمتی از یک قصه اصلی و 15 قصه زیرمجموعه آن برخوردار است که بنا به گفته عوامل هر قسمت با کیفیت و محتوای یک فیلم سینمایی تهیه می‌شوند.

"پایتخت 2" که نگارش آن را محسن تنابنده بر عهده گرفته قرار است در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی الهام غفوری و کارگردانی سیروس مقدم، ایام نوروز هر شب ساعت 22:15 از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

و اما شبکه دو یک کار متفاوت را امسال روی آنتن نوروزی خود می‌برد.

شبکه دو سیما که شنیده می‌شد سریال "خروس" به کارگردانی سعید آقاخانی را برای پخش در نظر گرفته و حتی مدیر شبکه دو نیز با حضور در لوکیشن سریال از تلاش عوامل برای رساندن سریال به پخش نوروزی با خبر شد، دو هفته مانده به نوروز تصمیم گرفت سریال "آب پریا" به کارگردانی مرضیه برومند را روی آنتن بفرستد.

"آب پریا" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی برومند در 17 قسمت 45 دقیقه‌ای به موضوع حفظ منابع طبیعی و مراقبت از محیط زیست اشاره دارد و این موضوع را با زبانی طنز ارائه می‌کند.

امیر حسین صدیق، هنگامه مفید، بهناز جعفری،سحر ولدبیگی، لیلی رشیدی،سیامک صفری، امیر میرآقا و آوا درویشی به همراه شبنم فرشادجو،پاشا رستمی،کاوه توکلی در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند. سروش مردانی نیز بازیگر خردسال این مجموعه تلویزیونی است. همچنین سحر دولتشاهی، افشین هاشمی، کاظم هژیرآزاد، مریم سعادت، روح‌الله مفیدی، حسن دادشکر و محمود بصیری از دیگر بازیگران این سریال کمدی- خانوادگی هستند.

کاوه شاه‌محمدلو مدیرتصویربرداری، بهرام دهقانیار آهنگساز، جلال معیریان چهره پرداز، امیر اثباتی طراحی صحنه و لباس، سهراب شاه‌محمدلو تدوین، مسعود شاهوردی‌ صدابردار، نیما بانکی جلوه‌های ویژه رایانه‌ای، حمید رسولیان جلوه‌های ویژه میدانی و عبدالرضا نیکو عکاس این سریال با ساعت پخش 21:30 از شبکه دو سیما است.

شبکه سه هم از ماراتن سریال‌سازی نوروزی جا نمانده و هدیه ویژه‌ای برای مخاطبان خود دارد.

شبکه سه سیما نخست قرار بود "پژمان" را روی آنتن ببرد. سریالی به کارگردانی سروش صحت که دارابی از پشت صحنه آن نیز همچون دیگر آثار نوروزی بازدید کرد. با این حال وی در نخستین نشست خبری خود با گذشت سه سال از انتصاب در این سمت، اعلام کرد مجموعه تلویزیونی "همه خانواده من" به کارگردانی داریوش فرهنگ است که جدول پخش سریال نوروزی شبکه سه را به خود اختصاص می‌دهد و پخش سریال صحت نیز مثل ساخته آقاخانی به زمان دیگری موکول می‌شود.

"همه خانواده من" با نام اولیه "جشن تولد" محصول سیما فیلم سریالی مفرح، اجتماعی و خانوادگی است که دست اندکاران آن تلاش کرده‌اند با بهره گیری از لوکیشن‌های جذاب و آثار تاریخی کاشان بیش از پیش بینندگان تلویزیونی نوروز 92 را با مواریث فرهنگی، مذهبی و تاریخی این شهر آشنا سازند.