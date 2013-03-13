به گزارش خبرنگار مهر، امسال نیز مثل سالهای دیگر شبکههای سیما در تلاش برای انتخاب بهترین آثار نمایشی خود برای پخش در نوروز هستند. از این میان شبکه یک پس از دو سال سری دوم سریال محبوب "پایتخت" را برای پخش آماده میکند، شبکه دو "آب پریا" را برای پخش در نظر گرفته، شبکه سه جدول پخش نوروزی خود را به "همه خانواده من" اختصاص داده است و شبکه تهران نیز "هفت سین" را سریال نوروزی خود معرفی کرده است.
میتوان گفت نوروز 92 عرصهای برای رقابت کارگردانان مطرح و امتحان پسدادهای است که جزو پیشکسوتان عرصه کارگردانی تلویزیون به حساب میآیند. باید دید مخاطبان از بین آثار سیروس مقدم، مرضیه برومند، داریوش فرهنگ و یدالله صمدی کدام یک را بیشتر میپسندند. سریالهایی که در ادامه آنها را معرفی کردهایم:
"پایتخت 2" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی الهام غفوری در ادامه سری اول مجموعه ساخته میشود و مخاطبان همچنان با ماجراهای زندگی نقی، هما، دوقلوها، ارسطو، بابا پنجعلی و شخصیتهای دیگری همراه شده و در هر قسمت بازیگرانی به عنوان مهمان حضور دارند.
این سریال هم اکنون در جزیره قشم آخرین مراحل تصویربرداری خود را پشت سر میگذارد. خشایار موحدنیا در کنار سعید سیاح تدوین را بر عهده دارند و ساخت موسیقی نیز به آریا عظیمینژاد سپرده شده است.
"پایتخت 2" علاوه بر قشم، در تهران و شهرهای شمال کشور از جمله شیرگاه آمل ضبط شده است و مخاطبان با تنوع لوکیشن و عناصر بصری در این سریال روبرو خواهند بود.
سیروس مقدم کارگردان پیشکسوتی است که برخی از او به عنوان سلطان سریالسازی تلویزیون نام میبرند. وی نوروز 91 نیز سریال "چک برگشتی" را برای شبکه یک ساخت و "دیوار" نیز اثر دیگری بود که به مناسبت هفته نیروی انتظامی به کارگردانی او از تلویزیون پخش شد.
مقدم در سریال "پایتخت 2" مانند سری قبلی از لحن مازندرانی استفاده کرده و برای نزدیک شدن به فضای مازندران از حضور چند بازیگر تئاتر قائمشهر و ساری نیز در کار بهره گرفته شده است.
این سریال که به سفارش مجموعههای تلویزیونی شبکه یک تهیه میشود درباره خانواده نقی است که با کامیون ارسطو از یکی از شهرهای شمالی عازم سفر میشوند تا گنبد و گلدستهای را به مسجدی در یکی از شهرهای جنوبی برسانند.
علیرضا خمسه، محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، مهران احمدی، لیندا کیانی، هومن حاج عبدالهی و سمیرا حسن پور بازیگران اصلی این سریال هستند.
این سریال از جمله کارهای سازمان صدا و سیما است که انتظار میرود رضایت مخاطبان را جلب کند و موفقیت سری اول را تکرار کند. معاون سیما نیز در گفتگویی که با هفته نامه سروش ویژه نوروز داشته، اعلام کرد "پایتخت" نسبت به دیگر سریالها توجه او را بیشتر به خود جلب کرده است.
این سریال 15 قسمتی از یک قصه اصلی و 15 قصه زیرمجموعه آن برخوردار است که بنا به گفته عوامل هر قسمت با کیفیت و محتوای یک فیلم سینمایی تهیه میشوند.
فرهاد آئیش، پرویز فلاحیپور، محمد عمرانی، فریده سپاه منصور، ارژنگ امیرفضلی، کاوه خداشناس، هدی زینالعابدین و ناصر گیتیجاه از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونیاند که مهدی بهپور و مجید آسودگان فیلمنامه آن را نوشتهاند.
انتخاب لوکیشنهای طبیعی، آثار تاریخی و گردشگری کاشان، استودیو گریزی و پرهیز از لوکیشنهای آپارتمانی و حضور پررنگ هنرمندان خردسال از جمله ویژگیهای این سریال است.
داریوش فرهنگ کارگردان این مجموعه تلویزیونی نیز که ساخته قبلی او "سلطان و شبان" هنوز در یادها مانده است، مژده داده که عوامل سریال تلاش کردهاند متفاوتترین کار خود را ارائه دهند و امیدوارند مجموعه ماندگار شود.
توجه به ارزش و اعتبار خانواده ایرانی، تداوم جریان سازی برای اعتلای مفاهیم معنوی، فرهنگی و ارتقاء سطح سلیقه عمومی تماشاگران تلویزیون از جمله دیگر ویژگیهای این مجموعه تلویزیونی است که ایام نوروز هر شب ساعت 23:15 روی آنتن میرود.
شبکه تهران که ویژه پایتختنشینان برنامههایش را روی آنتن میبرد، یک سریال ویژه نوروزی را تقدیم مخاطبان میکند.
سرانجام شبکه تهران سیما نیز سریال "هفت سین" را برای پخش نوروزی خود انتخاب کرده است. اثری به کارگردانی یدالله صمدی که مخاطبان او را با ساخت سریال "شوق پرواز" درباره زندگی شهید عباس بابایی به یاد ميآورند.
سیروس گرجستانی و فردوس کاویانی نقشهای اصلی این سریال را در کنار ستاره اسکندری، جواد عزتی، مهران رجبی، محسن افشانی، سمیرا حسن پور، کیانوش گرامی، سیما خضرآبادی، آریا صادقی، افشین نخعی و روح الله مفیدی بازی میکنند.
در خلاصه داستان این سریال آمده است: یک واحد 100 متری اجارهای، دو خانواده مدعی مالکیت آن، ناگزیر از تحمل یکدیگر در ایام نوروز و البته کلی اسباب و اثاثیه زندگی که شب عیدی مانده روی دستشان...
"هفت سین" به تهیه کنندگی مجید سرسنگی در 14 قسمت 65 دقیقهای برای پخش در ایام نوروز از شبکه تهران آماده میشود و این نخستین تجربه سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران در تولید یک مجموعه تلویزیونی است که به علت مشغلههای وی تهیه کننده نام آشنا سیدمحمود رضوی به عنوان مجری طرح کار را در دست گرفته است.
متن این سریال را سعید فرهادی و احسان بیگلری نوشتهاند و مدیر تصویربرداری آن حسن پویا است. همچنین مدیر تولید مرتضی متولی، تدوین حمید قربانی، طراح چهره پردازی سعید ملکان و طراح صحنه بابک کریم طاری است. طراح لباسی را آزاده قوام بر عهده دارد و دستیار کارگردان و مدیر برنامه ریزی سعید کریمی است. صدابرداری کار به کامران کیان ارثی سپرده شده و برنامه ریز علیرضا نسایی، منشی صحنه مریم اولیایی، دستیار تولید حمید پرهیز و مدیر تدارکات اسماعیل کلبی آبادی است. مجری طرح این سریال محمود رضوی سیمای مهر اندیش است که قرار شده اولین ساعت پخش سریال نوروزی یعنی 20:45 را به خود اختصاص دهد.
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