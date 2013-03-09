به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با راه آهن که بعدازظهر امروز در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر چقدر به پایان بازی های لیگ نزدیک می شویم حساسیت بیشتر شده و گرفتن امتیاز سخت و مهمتر می شود. امروز پرسپولیس با انگیزه بالا و برای کسب سه امتیاز و در نهایت نزدیک شدن به تیم های بالای سرخود به میدان می رود.

وی با به کار بردن واژه تق و لق برای تمرینات روزهای اخیر تیمش افزود: بارندگی باعث شد درست تمرین نکنیم اما بازیکنان از لحاظ روحی و فنی آماده و سرحال هستند تا بازی خوب و تماشاگر پسندی را ارایه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: ما در نیم فصل اول امتیازات زیادی را از دست دادیم. اگر روند فعلی را در نیم فصل اول داشتیم امروز برای قهرمانی می جنگیدیم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه 35 میلیون حامی و پشتوانه عاشق باعث بالا رفتن انگیزه بازیکنان می شود ادامه داد: خوب تمرین کردن بازیکنان هم به من انگیزه می دهد تا برای شاد کردن دل مردم و هواداران که بزرگترین سرمایه و انگیزه ما هستند تاآخرین قطره خون برای موفقیت تیم پرسپولیس بجنگیم.

گل محمدی در پاسخ به این سوال که شناخت تان از تفکرات دایی می تواند برای موفقیت پرسپولیس برابر راه آهن موثر باشد، یادآور شد: راه آهن نسبت به فصل گذشته تفاوت های زیادی داشته. آنها امسال بهتر و روان تر بازی می کنند هرچند من از سیستم ، تاکتیک و تفکرات دایی مطلع هستم در هر صورت بازیکنان جوان و دونده راه آهن باعث می شود بازی مقابل چنین تیم هایی سخت باشد من پیش بینی می کنم بازی ساده ای نخواهیم داشت.

وی در خصوص اظهارات برخی بازیکنان پرسپولیس در مورد این که انگیزه ای برای لیگ ندارند خاطرنشان کرد: دو سه بازیکن بعد از دیدار با ذوب آهن مصاحبه کردند و از صحبت هایشان این گونه برداشت شد که برای ادامه لیگ بی تفاوت هستند. من با این بازیکنان جلسه گذاشتم زیرا صحبت هایشان باعث ناراحتی ام شد و به آنها گفتم حق ندارید نسبت به لیگ بی تفاوت باشد و برای گرفتن امتیاز کامل مسابقات و رساندن تیم به رده های بالا باید انگیزه بیشتری داشته باشید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر این که جام حذفی و لیگ تفاوتی ندارند و پرسپولیس باید در هر دوی این جام ها با قدرت و موفقیت وارد شود ادامه داد: نگاه مان تنها رسیدن به رتبه پنجم نیست و امیدواریم اگر اتفاقات خوبی برای ما و نتایج بدی برای تیم های بالای سرمان در جدول بیفتد حتی بالاتر از پنجم و رسیدن به جایگاه چهارم برنامه داریم.

وی که این صحبت را در پاسخ به این سوال که شما در شرایطی مقابل راه آهن قرار می گیرد که از نتیجه نفت مطلعید و اگر آنها امتیاز از دست بدهند به رده پنجم صعود می کنید بیان کرده بود در خصوص اینکه علی کریمی گفته است تا پایان فصل نمی تواند پرسپولیس را همراهی کند، گفت: کریمی گفته است تا پایان سال 91 یعنی دو بازی آینده نمی تواند برای پرسپولیس بازی کند. انشاءالله او بعد از تعطیلات عید و در بازی های لیگ و جام حذفی برای پرسپولیس به میدان خواهد رفت و می تواند به ما کمک کند.

گل محمدی با اشاره به اینکه علی کریمی که دوست داشت به پرسپولیس کمک کند به همین دلیل زودتر در تمرینات گروهی شرکت کرد موضوعی که متاسفانه باعث شدت مصدومیتش شد در خصوص وضعیت مهدوی کیا هم اظهار داشت: این بازیکن بعد از مصدومیت طولانی به فرم ایده آل نزدیک شده. انشاء الله سعی می‌کنیم در جایی که به این بازیکن نیاز داریم حتماً از مهدی استفاده خواهیم کرد.

وی در بخش پایانی صحبت هایش به گرفتن میزبانی از راه آهن و اعتراض مسئولان این باشگاه این گونه پاسخ داد: این مشکل جدیدی نیست به هر صورت در چند سال گذشته تیم های پیکان، پاس قدیم سایپا، راه آهن و نفت مشکلات این گونه داشتند این مشکل کهنه ای است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: این درست نیست بازی را در ورزشگاهی که استاندارد لازم را ندارد برگزار کنیم. من به این تیم ها حق می دهم و می گویم عدالت در این شرایط رعایت نمی شود. اما این شرایط از قدیم در فوتبال ما وجود داشت هرچند هر تصمیمی سازمان لیگ بگیرد ما به آن احترام گذاشته و هرجایی که بگویند بدون مخالفت بازی خواهیم کرد.

گل محمدی در پاسخ به این سوال که اگر سازمان لیگ اعلام می کرد پرسپولیس باید در اکباتان به میدان برود چنین اقدامی را انجام می داد گفت: اگر سازمان لیگ چنین تصمیمی می گرفت آنجا بازی می کردیم.