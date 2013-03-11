رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دیدار اول تیم‌های مهرام و پتروشیمی که دو بار برگزار شد، اظهارداشت: در دیدار اول با وجودیکه تیم پتروشیمی 10 بر 2 در کوارتر اول عقب بود، بازی بدون هیچ مشکلی از سوی تماشاگران دنبال شد اما در دقایق پایانی کوارتر دوم که اتفاقا بازیکنان این تیم جلو هم بودند، پرتاب ترقه مشکل‌ساز شد.

وی ادامه داد: در اثر پرتاب ترقه که صدای خیلی وحشتناکی هم داشت، دود فضای سالن را گرفته بود ضمن اینکه برای کامرانی هم مشکل ایجاد شد به همین دلیل بازی را تعطیل کردیم. البته هر بازیکن دیگری هم به جای مهدی کامرانی بود، همین کار را انجام می‌دادیم چون سلامتی بازیکنان مهمتر است.

نوربخش با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت مهدی کامرانی به خاطر تاخیر در حضور پزشک در بیمارستان سه ساعت طول کشید، تصریح کرد: البته شنیدم مدیرعامل باشگاه مهرام در گفتگوی رادیویی اعلام کرد که 5 ساعت در بیمارستان منتظر بودیم. کاری به زمان صرف شده ندارم. مهم این است که به وضعیت این ملی‌پوش رسیدگی شد و خیال‌مان بابت اینکه برای او آسیب جدی ایجاد نشده، راحت شد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: پس از اتمام معالجه مهدی کامرانی با در نظر گرفتن وضعیت بازیکنان و اینکه شرایط لازم را برای بازی در آن در آن وقت از شب که ساعت 20:30 بود، نداشتند. به همین دلیل تصمیم به تکرار بازی در روز شنبه گرفتیم. حتی در این زمینه به اعتراض پتروشیمی توجه نکردیم و تاکید کردیم که به هر حال مشکل ایجاد شده از سوی تماشاگران شما بوده است و بابت همین قضیه هم این تیم را با کاهش تعداد تماشاگرانش جریمه کردیم.

وی با بیان اینکه تکرار بازی اول بدون مشکل انجام شد و بازی دوم هم تا 15 ثانیه مانده به پایان بازی مشکل خاصی نداشت، گفت: البته در جریان بازی دوم اعتراضاتی می شد که اهمیت زیادی نداشت اما اعتراضات 15 ثانیه پایانی بازی همه کارها و آرامش بازی را به هم ریخت.

"پس از پایان دیدار دوم بین یکی از داوران با کمک مربی تیم مهرام درگیری فیزیکی ایجاد شد. جدا از این مسئله دیگر اتفاقات روی داده در جریان این دو بازی جای بررسی دارد. در این زمینه تصمیمی ندارید"؟، نوربخش در پاسخ به این پرسش گفت: فعلا که به فکر برگزاری بدون مشکل دیدار سوم و در صورت نیاز دیدار چهارم هستیم. در مورد حاشیه‌های ایجاد شده و درگیری فیزیکی کمک مربی مهرام و داور هم کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد کرد. پرونده این مسائل را به این کمیته ارجاع می‌دهیم تا در اولین فرصت بررسی شده و تصمیم گیری لازم اتخاذ شود و در صورت لزوم با خاطیان برخورد شود.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در مورد صحبت‌های سرپرست تیم مهرام مبنی بر امتناع از ادامه بازی‌ها گفت: در تمام موارد طبق قانون عمل کردیم تا حق هیچ تیمی پایمال نشود. ضمن اینکه مهرام و دیگر تیم‌ها مختار هستند هر تصمیمی می‌خواهند بگیرند. مهرام و هیچ تیم دیگری را به زور در لیگ برتر نگه نمی‌داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای اول و دوم مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه گذشته برگزار شد که در هر دو دیدار تیم پتروشیمی به برتری دست یافت. این در حالی است که دیدار نخست این تیم روز جمعه به دلیل پرتاب ترقه نیمه تمام ماند و تکرار آن به روز شنبه موکول شد. در ثانیه‌های پایانی بازی دوم هم پرتاب ترقه مشکلاتی را ایجاد کرد که در نهایت به کتک کاری منجر شد. دیدار سوم مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه در تالار بسکتبال آزادی برگزار می‌شود.