30 هزار اختراع در کشور ثبت شد/ آمار نخبگان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن حسینی در نشست پیش از ظهر امروز سه‌شنبه خانواده بنیاد ملی نخبگان را شامل برگزیدگان از سطح دانش آموزی تا دانش آموختگان دانشگاه‌ها دانست و افزود: نخبگان هنری، برگزیدگان قرآنی، برترین‌های المپیادهای دانش‌آموزی و دانشجویی و اساتید برجسته از جمله اعضای بنیاد ملی را تشکیل می‌دهد.

معاون امور فرهنگی و جذب امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه در حال حاضر 12 هزار نفر تحت پوشش بنیاد قرار دارند، اظهار داشت: تعداد دانش آموختگان برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان 431 نفر است که 100 نفر این تعداد مربوط به سال جاری است.

وی ادامه داد: این تعداد دانش آموخته برتر از میان 4 هزار متقاضی دارای حداقل شرایط انتخاب شدند.

نخبگانی که از تسهیلات نظام وظیفه برخوردار شدند



حسینی تسهیلات نظام وظیفه را از جمله تسهیلات هدفمند بنیاد توصیف کرد و یادآور شد: تاکنون 4 هزار و 500 نخبه از تسهیلات نظام وظیفه بهره مند شدند.

وی ادامه داد: این تعداد به جای خدمت نظام وظیفه پروژه‌های تحقیقاتی در راستای نیازمندی‌های کشور اجرایی کردند.



حسینی اضافه کرد: تعداد هزار و 12 نفر از این تعداد مربوط به سال 91 است.

اعطای کمک هزینه تحصیلی

معاون امور فرهنگی و جذب امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه تسهیلات کمک هزینه تحصیلی شامل یک بسته حمایتی است، افزود: این بسته شامل کمک هزینه تحصیلی ماهیانه، اعتبار پژوهشی برای تکمیل رساله کارشناسی ارشد و دکتری و کمک هزینه سفر به خارج است.

وی ادامه داد: تاکنون 4 هزار و 691 نفر از نخبگان از این تسهیلات برخوردار شدند که 800 نفر از این تعداد مربوط به سال جاری است.

حمایت از استادیاران جوان

حسینی استادیاران جوان را افرادی دانست که به تازگی در دانشگاه‌ها جذب شده‌اند و گفت: از این دسته از استادیاران به میزان 20 میلیون تومان حمایت می‌شود که تاکنون 432 نفر از این تسهیلات استفاده کردند.

به گفته وی 107 نفر از این تعداد مربوط به سال جاری است.

مشمولان دوره پسا دکتری

وی با بیان اینکه از سال گذشته دوره پسادکتری اجرایی شد، ادامه داد: از سال گذشته 60 نفر برای جذب در این دوره‌ها پذیرفته شدند.

بهرمندان و محرومان از تسهیلات مسکن

حسینی با اشاره به اشکالات سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن، خاطر نشان کرد: مشکلاتی در زمینه اعطای این تسهیلات وجود داشت که تاکنون رفع نشده است.

وی در عین حال از معرفی 2 هزار و 316 نخبه به بانک‌های عامل خبر داد و یادآور شد: این تعداد نخبه برای دریافت وام مسکن 50 و 80 میلیونی مسکن بهره مند می‌شوند.

معاون امور فرهنگی و جذب امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان کرد: تنها نیمی از این تعداد معرفی شدگان توانستند از تسهیلات وام مسکن بهره مند شوند.

وی وام ودیعه مسکن را از دیگر حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان نام برد و اظهار داشت: این ودیعه به میزان 25 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که برنامه‌هایی برای افزایش این میزان در دستور کار داریم.

حسینی ادامه داد: تاکنون 140 نفر از نخبگان این تسهیلات بهره مند شدند.

پاسخ بنیاد نخبگان در خصوص حمایت از اختراعات

حسینی تعداد اخترعات ثبت شده در کشور را 30 هزار اختراع ذکر کرد و گفت: این تعداد اختراعاتی هستند که در جشنواره‌های اختراعات و یا در سامانه بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کرده و مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌اند.

وی ادامه داد: تعداد هزار و 972 مخترع سطح 3 که در جشنواره‌ها و یا در سامانه بنیاد مورد پذیرش قرار گرفته‌اند از تسهیلات 5 میلیونی بهره مند شدند.

معاون امور فرهنگی و جذب امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اختراعات سطح 2 خاطر نشان کرد: اختراعات سطح 2 اختراعاتی هستند که در مرحله تجاری سازی قرار دارند که تاکنون 8 مخترع تحت حمایت‌های بنیاد قرار دارند.

حسینی تعداد اختراعات سطح 3 که به ثبت بین الملل رسیده اند را 2 مورد ذکرکرد.

اعطای بورس شهید احدی

معاون امور فرهنگی و جذب امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان بورس شهید احدی را ویژه دانشجویان دوره‌های دکتری دانست و در این باره توضیح داد: دانشجویانی که دارای پویایی تحصیلی و عضو بنیاد ملی نخبگان هستند می‌توانند بدون آزمون وارد دوره‌های دکتری شوند.

وی شرط ورود به این دوره را گذراندن آزمونی دانست که مستقل از آزمونهای وزارت علوم است و گفت: در سال گذشته 600 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که 106 نفر آنها پذیرفته و به دانشگاه‌هایی چون صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و شیراز پذیرفته شدند.

حسینی تاکید ادامه داد: از تعداد 106 نفر 20 نفر در انتظار پذیرش دانشگاه هستند.

وی از ثبت نام 700 نفر در سال جاری برای دریافت بورس شهید احدی خبر داد و افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت علوم به سرعت در دانشگاه‌ها پذیرش شوند.