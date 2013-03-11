3 امتیاز بازی با العین برای ما حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی در گفتگو با شبکه الریاضیه در خصوص دیدار مقابل العین امارات گفت: دیدار بسیار حساسی مقابل العین داریم. آنها تیم فوق‌العاده خوبی هستند که دو مهاجم خطرناک دارند. ضمن این که دروازه‌بان العین نیز از آمادگی بالایی برخوردار است. با این حال ما میزبان هستیم و از هواداران بسیار خوبی هم برخورداریم. کسب 3 امتیاز این دیدار برای استقلال بسیار حیاتی است و تنها برای کسب پیروزی برابر العین به میدان خواهیم رفت.

مهاجم تیم استقلال افزود: بعد از بازی حساسی که مقابل تراکتورسازی در لیگ برتر برگزار کردیم خود را برای دیدار با العین آماده می‌کنیم. بازی اول ما در لیگ قهرمانان برابر العین با تساوی خاتمه یافت و حالا باید برای کسب برد به میدان برویم. امیدوارم همانطور که مقابل تراکتورسازی هواداران ما را تنها نگذاشته بودند در این بازی که نخستین دیدار بین‌المللی استقلال است طرفداران تیم به خاطر نام ایران حضور پر رنگی داشته باشند تا این بازی مهم را با برد پشت سر گذاشته باشیم.