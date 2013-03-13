حیدر بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست روز شنبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و بررسی کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتری در این نشست، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همان زمان که دوستان به دنبال تصویب کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتری در لیگ سیزدهم بودند، با آن مخالفت کردم چون اگر مقایسه کنید خواهید دید که قبل از انقلاب جمعیت ما چقدر بود و چند تیم در رقابت‌های جام تخت جمشید داشتیم و امروز جمعیت ایران چقدر است و چند تیم در رقابت‌های لیگ برتر بازی می‌کنند ضمن اینکه مقایسه کنید در آن زمان چقدر برای فوتبال هزینه می‌شد و امروز چقدر؟

وی در همین خصوص افزود: در آن زمان دوستان گفتند یکی از دلایل اصلی کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتری و برگزار نکردن کامل بازی‌های جام حذفی طبق روال گذشته کمک به تیم ملی است اما در عمل دیدیم که این موضوع هیچ کمکی به تیم ملی ما نمی‌کند و این تیم برای صعود به جام جهانی وضعیت مناسبی ندارد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در طی فصل جاری نیز مخالف کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتری بودیم اما آن زمان اگر موضع رسمی خود را در رسانه‌ها اعلام می‌کردم، برخی‌ها می‌گفتند به دلیل وضعیت نامناسبی که گهر در لیگ دارد، بهاروند سنگ تیم خود را به سینه می‌زند.

بهاروند صحبت‌هایش را اینگوه ادامه داد: در حال حاضر شک نکنید اگر دو تیم هم به لیگ ازادگان سقوط کند، یکی از آن دو تیم گهر خواهد بود، بنابراین پیش از نشست روز شنبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال موضع صریح خود را با کاهش تعداد تیم‌های سقوط کننده به لیگ آزادگان اعلام می‌کنم تا دیگر شبهه‌ای بوجود نیاید که من به خاطر تیم گهر مخالف هستم.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر حدود 10 استان درگیر رقابت‌های لیگ برتر هستند، بنابر این اگر تعداد آنها به 6 یا 7 استان کاهش پیدا کند آیا فکر می‌کنید مردم استان‌هایی که در لیگ برتر تیم ندارند، دیگر این لیگ برایشان اهمیتی دارد. البته ممکن است فقط بازی‌های تیم‌های استقلال و پرسپولیس در لیگ برای برخی از آنها اهمیت داشته باشد.

بهاروند در پایان گفت: بحث ما در نشست روز شنبه اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال فقط محدود به لیگ برتر نخواهد بود بلکه تصمیمات اشتباهی در خصوص لیگ آزادگان و لیگ دو نیز گرفته شده که این تصمیمات نیز به نظرم نیاز به اصلاحات اساسی دارد. در واقع دوستان باید به دنبال حل مسائل و مشکلات باشند نه با کاهش تعداد تیم‌ها فقط بخواهند صورت مسئله را پاک کنند.