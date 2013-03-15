امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم فدراسیون فوتبال درباره 16 تیمی شدن لیگ برتر گفت: من کاملا با این طرح مخالف هستم و معتقدم لیگ باید 18 تیمی بماند. وقتی یک طرحی را تجربه کرده‌ایم و کاملا ساماندهی شده است دیگر دلیلی برای کنار گذاشتن این طرح وجود ندارد. مربیان ما بر اساس این ساختار رشد کرده‌اند و اگر لیگ را 16 تیمی کنیم ناگهان خلا بزرگی را ایجاد می‌کنیم. همه تیم‌های لیگ فضای کنونی را تجربه کرده‌اند و به نوعی در این ساختار زندگی کرده‌ایم ولی حالا بی دلیل می‌خواهند آن را کنار بگذارند.

وی افزود: در دنیا رسم بر این است که از دل کمیت لیگ آنچه را که می‌خواهند برداشت می‌کنند. ما در این چند سال از نظر کیفی رشد داشته‌ایم و این موضوعی است که همه آن را پذیرفته‌اند بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که با کاهش تعداد تیم‌های کیفیت را افزایش خواهیم داد. در این چند سال هم برنامه‌ریزی نسبتا بهتر شده است. اگر پارسال کی‌روش برنامه‌ها را به هم نمی‌زد کارها به خوبی پیش می‌رفت ولی در برخی مواقع با تغییراتی که در برنامه‌های لیگ ایجاد کردند باعث شدند تا مشکلاتی را شاهد باشیم.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان ادامه داد: به نظرم باید انطباق را ایجاد کنند تا تیم‌ها با شرایط 18 تیمی تطبیق پذیری داشته باشند. فدراسیون باید در دوران سخت مدیریت کند. اینکه بخواهیم به بهانه بازی‌های تیم ملی و یا لیگ قهرمانان آسیا تعداد تیم‌های لیگ برتر را کاهش دهیم تنها پاک کردن صورت مسئله است و هنر نیست! متاسفانه برخی از دوستان هم هر حرفی دلشان می‌خواهد می‌گویند و فکر می‌کنند حرف آنها باید به کرسی بنشیند. یکی مثل فردوسی‌پور هر چه می‌خواهد می‌گوید و حرف زدنش هم که هزینه‌ای برای کسی ندارد بنابراین مردم هم از تریبون تلویزیون به حرفهایش گوش می‌دهند و تصور می‌کنند همه چیز بر اساس آن حرف‌ها باید پیش برود.