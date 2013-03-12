سرمربی تیم والیبال کاله آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به فینال آمده ایم تا نتیجه این مرحله را از آن خود کنیم در این صورت است که می توانیم مزد زحمات و تلاش خود را در طول برگزاری مسابقات لیگ برتر از هفته اول تا به امروز بگیرم.

وی با اشاره به اینکه متین نخستین سال حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند، گفت: البته نباید توجه زیادی به این مسئله داشت. چون نام متین برای اولین بار است که در فهرست لیگ برتری های والیبال قرار می گیرد. شاید مدیریت این تیم به واسطه اولین حضور در مسابقات بی تجربه باشد اما سرمربی و بازیکنان متین ورامین کاملا باتجربه از حضور در لیگ برتر هستند و ما هم باید با این نفرات رقابت داشته باشیم.

عطایی با بیان اینکه فینال در شرایط عادی برگزار نخواهد شد،گفت: همیشه دیدارهای نهایی خاص و حساس هستند و شرایط عادی ندارند. انگیزه تیم ها برای برتری در این مرحله بیشتر از هر مرحله دیگری است. البته استرس در فینال کمتر است و این موضوع باعث می شود دیدارهای این مرحله با کیفیت بیشتری برگزار شود.

وی ادامه داد: تیمی که به فینال راه پیدا کرده حداقل به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا می کند به همین دلیل استرس فینال کمتر از پلی آف است اما اهمیت هیچ مرحله ای به اندازه این مرحله نیست و شاید همین مسئله در جریان دیدارهای فینال تاثیر بگذارد.

«از نظر خیلی ها کاله با توجه به پیشینه و مهره هایی که در اختیار دارد، در مجموع از شرایط بهتری نسبت به متین برخوردار است، این موضوع را می پذیرید»؟، سرمربی تیم والیبال کاله در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: بله با این موضوع موافقم اما هرگز آن را به عنوان ملاکی برای پیروزی نمی دانم. ملاک موفقیت داخل زمین به عملکرد بازیکنان بستگی دارد ما نقاط ضعف و قوت متین را می شناسیم و امیدواریم با این شناخت بهترین بازی را ارائه دهیم.

بهزور عطایی گفت: نایب قهرمانی کاله را راضی نمی کند باید برنده هر دو دیدار فینال باشیم تا بتوانیم به آنچه که از ابتدای فصل به عنون هدف خود قرا داده بودیم، برسیم.

«آیا برگزاری دیدار فینال در قالب دو بازی و گیم طلایی را می پذیرید»؟، عطایی در پاسخ به این پرسش پایانی گفت: فعلا به فکر نتیجه گیری از بازیهای فینال هستم اما انتظارم از نمایندگان باشگاهها این است که وقتی در نشست هماهنگی پیش از آغاز مسابقات شرکت می کنند با برنامه باشند و با اطلاع کافی و در نظر گرفتن همه جوانب رای خود را در مورد تصمیمات اعلام کنند تا بتوانند در جریان بازی ها از آنها دفاع کنند. خیلی از نمایندگان باشگاه‌ها در این جلسات فقط شنونده هستند و بعد در جریان بازی ها مدام نسبت به چگونگی پیگیری بازی ها و برنامه ریزی آنها خرده می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم های کاله آمل و متین ورامین طی دو دیدار که روزهای چهارشنبه و جمعه در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار می شود به مصاف یکدیگر خواهند رفت.