حضور مرد طلايي المپيك لندن در رقابتهاي انتخابي كشتي

قاسم رضایی فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با اجازه کادر فنی و برای پيگيري و انجام امور شخصی چند روز دیرتر به جمع اردونشینان اضافه شدم و در حال حاضر تمرینات خود در محل خانه کشتی و همراه با سایر اردونشینان دنبال می کنم.

وی ادامه داد: در این مدت تمرینات خود را در شهرستان آمل دنبال می کردم و از نظر آمادگی در سطح معمولی هستم. به هرحال سعی می کنم با تمرینات تخصصی درون اردويي کم کم به شرایط مناسب و مطلوبي برسم.

رضایی در مورد تغییر قوانین در کشتی فرنگی نيز اظهار داشت: به هرحال فیلا برای حفظ کشتی در المپیک تلاش می کند تا این رشته را جذاب تر کند و ما هم براي كسب موفقيت و عدم واجه با مشكل جدي باید به سمت این قوانین برویم و خود را با این قوانین هماهنگ کنیم.

وی در مورد شایعه خداحافظی اش در دنیای المپیک تصریح کرد: به هیچ عنوان قصد خداحافظي از دنياي قهرماني كشتي را ندارم. به همين دليل با جديت بيش از پيش به تمرینات در اردوي تیم ملی پرداخته تا خود را برای رقابتهای جهانی 2013 و کسب یک مدال خوشرنگ در بوداپست مجارستان آماده کنم.

دارنده مدال برنز جهان در پایان خاطر نشان کرد: من هم مانند بسیاری از فرنگی کاران از برگزاری مسابقات انتخابی استقبال می کنم و با توجه به كسب مدال طلای المپیک، مجوز حضور مستقیم در مرحله نهایی در دهه پایانی تیرماه را دارم.

