آغاز جشنواره نوروز خوانی در بهشهر/ برپایی سفره هفت سین ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره نوروزخوانی در آستانه سال نو از 22 اسفند ماه به مدت 3 روز تا 24 اسفند ماه در بهشهر آغاز شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر گفت: سومین جشنواره نوروزخوانی در آستانه سال نو از 22 اسفند ماه به مدت 3 روز تا 24 اسفند ماه در بهشهر برگزار می شود.

علی اصغرباباکوهی عصر سه شنبه در آغاز اين جشنواره در پارك ملت بهشهر اظهار داشت: این آیین دینی، مذهبی و فرهنگی موجب زنده ماندن و احیای فرهنگ اصیل مازندران و آیین های سنتی در جامعه می شود كه از امروز در سطح شهر و روستاهاي بهشهر برگزار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این گونه آواز خوانی به صورت محدود بیشتر در استان های مازندران و گیلان دیده می شود.



باباکوهی با اشاره به برگزاری برنامه های جنبی این جشنواره نوروزخوانی در بهشهر گفت: برگزاری سفره آرایی هفت سین ایرانی، نمایشگاه عكس نوروزخوانی و حاجی فیروزخوانی از جمله برنامه های جنبی این جشنواره است كه تا فرا رسیدن نوروز انجام می شود.

وی اظهار داشت: در بخش داوران نیز ملاك امتیاز بندی در این جشنواره گویش و صحیح خوانی، اجرای درست آیین سنتی و لباس محلی نوروزخوانان است.

رئیس ارشاد بهشهر گفت: نوروزخوانان در این جشنواره با سازهایی همچون دف، سورنا و سرتوكن و آوازخوانی در وصف طبیعت و انبیا به استقبال بهار می روند.



وی افزود: اشاعه و احیا فرهنگ بومی در میان نسل جوان، شناخت اشعار بومی، حفظ و شناساندن اصالت زبان و پوشش بومی، حفظ و صیانت از فرهنگ و هنر بومی، از اهداف برگزاری این جشنواره است.

باباكوهی ادامه داد: ۱6 گروه نوروزخوان از نقاط مختلف مازندران در این جشنواره شرکت كردند تا گویش های مختلف نوروزخوانی به معرض نمایش گذاشته شود.

نوروزخوانی آیین قدیمی ایرانیان



شهردار بهشهر نيز با خير مقدم به افراد شركت كننده در اين آيين ايراني اسلامي گفت: نوروز خواني از آيين هاي قديم ايران زمين است كه با قوت در حال برگزاري است.

قاسم جعفري اظهار داشت: نوروز خوانی از جمله آیین های کهن ایرانی است که با هدف حفظ و گسترش هویت تاریخی و سنتی ایران با بهره‌گیری از مولفه‌های هویت ایرانی، گویش‌ها و لهجه‌ها و آداب و رسوم فرهنگ بومی و محلی و سنت‌های قدیمی برگزار می شود.

وي ادامه داد: نوروز خوانی از مراسم آخر هر سال در گذشته های نه چندان دور در شهر و مناطق مختلفد بوده که هم اکنون نیز کم و بیش رواج دارد و نماد ورود بهار و خیر و برکت می باشد و در واقع نوروز خوانان از پيام آوران نوروز هستند كه براساس عقيده مردم با خود بركت را مي آورند.

در نوروز خوانی افرادی که به آنها نوروز خوان گفته می‌شده است پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره‌گردی به شهرها و روستاهای مختلف می‌روند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می‌خواندند.

این اشعار به زبان فارسی و یا زبان‌های محلی بوده است و پس از اسلام اغلب پس از ستایش خدا در مدح امامان شیعه گفته شده و این اشعار بیشتر بصورت ترجیع بند بوده و توسط یک یا چند شخص همزمان خوانده می شود.