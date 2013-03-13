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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۴

بيانيه انجمن ورزشی‌نويسان درمورد فرمايشات مقام معظم رهبری در ديدار با ورزشكاران

بيانيه انجمن ورزشی‌نويسان درمورد فرمايشات مقام معظم رهبری در ديدار با ورزشكاران

انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در مورد فرمايشات اخير مقام معظم رهبری در ديدار با ورزشكاران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این بیانیه که روی خروجی سایت انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی قرار گرفته، به شرح زیر است:

" تذكرات و نقد مشفقانه رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با ورزشكاران و مدال آوران المپيک ضمن آنكه بيانگر توجه خاص و ويژه ايشان به موضوع ورزش و رسانه‌های ورزش است، حاوی نكات مهمی است كه به يقين اگر از سوی جامعه ورزش و به ويژه مديران و نهادهای ذيربط مورد توجه قرار گيرد و مسئولان امر همت و عزم خود را در برنامه‌ها و فعاليت‌ها را برمبنای اين سياست‌ها متمركز كنند، خروج ورزش از فضای نامناسب و ناهمگون كنونی حتی در كوتاه مدت دور از انتظار نخواهد بود.

در يك نگاه كلی، از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ورزش پديده ای ارزشی، فرهنگی و اخلاقی است. ورزشی كه در صورت برخورداری از شرايط لازم همراه با زنده نگهداشتن شعائر دينی و معنوی می‌تواند موجبات پيشرفت كشور را از طريق تربيت نیروی انسانی سالم، عالم، با همت و دیندار رقم بزند و همت، عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان نشان دهد. در ديدگاه ايشان نگاه تک بعدی به ورزش مطرود است و همواره بايد به ورزش نگاه علمی، دقيق و همه جانبه‌ای داشت كه در سايه آن هر دو بعد قهرماني و همگانی ورزش امكان رشد و ظهور و بروز داشته باشد و جامعه نيز از ثمرات ارزشمند آن بهره‌مند و برخوردار شود.

تاكيد رهبری به ضرورت پاک بودن محيط ورزش از "ريا و دروغ" و دور بودن ورزشكاران و قهرمانان از "چاپلوسی، تملق، دروغگویی و دورویی" نكته‌ای اساسی و محوری برای ورزش كشور در جهت مقابله با انواع آسيب‌ها و تهديداتی است كه ورزش و ورزشكاران را هدف قرار داده است. براساس نگاه ايشان، در دنیایی که بی‌ایمانی و لاابالی‌گری تبليغ می‌شود و خطر اخلاقی ورزشكاران را تهدید می‌کند، ورزش و قهرمانان ورزشی نياز جدی به مراقبت دارند، اين مسئوليت سنگين بيش از همه برعهده نخبگان ورزشی، مديران نهادهای ورزشی، و رسانه‌های ورزشی است كه ضمن آشنايی و شناخت كامل مسئوليت‌های خويش، نسبت به انجام دقيق و تام و تمام وظايف حتی به اندازه ذره‌ای كوتاهی و اهمال نكنند.

هشدار رهبر انقلاب اسلامی بر پرهيز از هرگونه تخريب افراد و گلايه ايشان از ترويج تهمت، دروغ، نزاع در ورزش كشور كه سهم رسانه‌های ورزشی را نيز به ويژه در بزرگنمایی موضوعات کوچک و ایجاد فضای دعوا در مقايسه با ساير عوامل كم ندانسته‌اند، بيانگر نارضايتی ايشان از فضای عمومی حاكم بر ورزش است. در اين باره می‌توان گفت انتظار و توقع ايشان از دست اندركاران ورزش و رسانه‌ها آن است كه با عزمی راسخ و حركتی گسترده و همه جانبه براي تغيير اين فضا و حاكم کردن شرايط و فضايی متناسب با روح ورزش كه همان پهلوانی و جوانمردی و روحیه معنوی است، اقدام كنند.

انجمن ورزشی نويسان ايران با استقبال از نقد مشفقانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در باره تغيير فضاي موجود ورزش و رسانه‌های ورزشی و اعتقاد راسخ به ضرورت حركت به سمت مثبت انديشی و ايجاد فضای مطلوب و مورد نظر رهبری در ورزش، آمادگی خود را برای هرگونه همفكری و همكاری با نهادهای متولی به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی اعلام داشته و همكاران رسانه‌ای در مجموعه گسترده رسانه‌های ورزشی اعم از مطبوعات، خبرگزای‌ها، سايت‎های خبری و شبكه‎ها و برنامه‌های ورزشی صدا و سيما را به توجه و رعايت و پيگيری منويات و خواسته‌های مقام معظم رهبري فرا می‌خواند."

کد مطلب 2017673

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