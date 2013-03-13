به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این بیانیه که روی خروجی سایت انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی قرار گرفته، به شرح زیر است:

" تذكرات و نقد مشفقانه رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با ورزشكاران و مدال آوران المپيک ضمن آنكه بيانگر توجه خاص و ويژه ايشان به موضوع ورزش و رسانه‌های ورزش است، حاوی نكات مهمی است كه به يقين اگر از سوی جامعه ورزش و به ويژه مديران و نهادهای ذيربط مورد توجه قرار گيرد و مسئولان امر همت و عزم خود را در برنامه‌ها و فعاليت‌ها را برمبنای اين سياست‌ها متمركز كنند، خروج ورزش از فضای نامناسب و ناهمگون كنونی حتی در كوتاه مدت دور از انتظار نخواهد بود.

در يك نگاه كلی، از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ورزش پديده ای ارزشی، فرهنگی و اخلاقی است. ورزشی كه در صورت برخورداری از شرايط لازم همراه با زنده نگهداشتن شعائر دينی و معنوی می‌تواند موجبات پيشرفت كشور را از طريق تربيت نیروی انسانی سالم، عالم، با همت و دیندار رقم بزند و همت، عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان نشان دهد. در ديدگاه ايشان نگاه تک بعدی به ورزش مطرود است و همواره بايد به ورزش نگاه علمی، دقيق و همه جانبه‌ای داشت كه در سايه آن هر دو بعد قهرماني و همگانی ورزش امكان رشد و ظهور و بروز داشته باشد و جامعه نيز از ثمرات ارزشمند آن بهره‌مند و برخوردار شود.

تاكيد رهبری به ضرورت پاک بودن محيط ورزش از "ريا و دروغ" و دور بودن ورزشكاران و قهرمانان از "چاپلوسی، تملق، دروغگویی و دورویی" نكته‌ای اساسی و محوری برای ورزش كشور در جهت مقابله با انواع آسيب‌ها و تهديداتی است كه ورزش و ورزشكاران را هدف قرار داده است. براساس نگاه ايشان، در دنیایی که بی‌ایمانی و لاابالی‌گری تبليغ می‌شود و خطر اخلاقی ورزشكاران را تهدید می‌کند، ورزش و قهرمانان ورزشی نياز جدی به مراقبت دارند، اين مسئوليت سنگين بيش از همه برعهده نخبگان ورزشی، مديران نهادهای ورزشی، و رسانه‌های ورزشی است كه ضمن آشنايی و شناخت كامل مسئوليت‌های خويش، نسبت به انجام دقيق و تام و تمام وظايف حتی به اندازه ذره‌ای كوتاهی و اهمال نكنند.

هشدار رهبر انقلاب اسلامی بر پرهيز از هرگونه تخريب افراد و گلايه ايشان از ترويج تهمت، دروغ، نزاع در ورزش كشور كه سهم رسانه‌های ورزشی را نيز به ويژه در بزرگنمایی موضوعات کوچک و ایجاد فضای دعوا در مقايسه با ساير عوامل كم ندانسته‌اند، بيانگر نارضايتی ايشان از فضای عمومی حاكم بر ورزش است. در اين باره می‌توان گفت انتظار و توقع ايشان از دست اندركاران ورزش و رسانه‌ها آن است كه با عزمی راسخ و حركتی گسترده و همه جانبه براي تغيير اين فضا و حاكم کردن شرايط و فضايی متناسب با روح ورزش كه همان پهلوانی و جوانمردی و روحیه معنوی است، اقدام كنند.

انجمن ورزشی نويسان ايران با استقبال از نقد مشفقانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در باره تغيير فضاي موجود ورزش و رسانه‌های ورزشی و اعتقاد راسخ به ضرورت حركت به سمت مثبت انديشی و ايجاد فضای مطلوب و مورد نظر رهبری در ورزش، آمادگی خود را برای هرگونه همفكری و همكاری با نهادهای متولی به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی اعلام داشته و همكاران رسانه‌ای در مجموعه گسترده رسانه‌های ورزشی اعم از مطبوعات، خبرگزای‌ها، سايت‎های خبری و شبكه‎ها و برنامه‌های ورزشی صدا و سيما را به توجه و رعايت و پيگيری منويات و خواسته‌های مقام معظم رهبري فرا می‌خواند."