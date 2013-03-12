مقام معظم رهبری، نقشه راه ورزش بانوان را تبیین فرمودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه اکبر آبادی با ارائه گزارشی از حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف ورزشی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در بازی‌های المپیک و پارالمپیک سال 2012 شاهد حضور زنان محجبه ایران با کسب 16 سهمیه در عرصه‌های قهرمانی بودیم که این نشان از توانمندی و ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در بخش بانوان وجود داشته و تاکنون ورزش کشور از آن محروم بوده است.

وی تاکید کرد: بانوان ورزشکار متعهد به نظام و ارزش‌های انقلاب همواره تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی، ضمن استفاده از دستاوردهای نوین دانش بشری در زمینه ورزش، از آن وسیله‌ای برای بالندگی در سطح ملی و فراملی استفاده کرده و ارائه دهنده شعائر دینی و اخلاقی در میادین بزرگ بین‌المللی باشند.

معاون امور بانوان و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: در حوزه برنامه‌ریزی مسوولان ورزش تلاش کرده‌اند ضمن پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال مطالبات جامعه، عالی‌ترین سطح امید به زندگی همراه با کیفیت بخشی و ارتقاء سطح سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی را فراهم سازند. در این راستا در سال‌های اخیر به موضوع ورزش بانوان توجه ویژه‌ای صورت گرفته و باعث شده تا جمع کثیری از بانوان به ورزش علاقمند شوند.

وی به برنامه‌های توسعه‌ای ورزش در حوزه قهرمانی اشاره کرد و یادآور شد: ضمن برنامه‌ریزی لازم جهت حضور گسترده زنان در فعالیت‌های مختلف ورزش همگانی که یکی از رویکردهای بنیادین ورزش کشور است، در سال‌های اخیر در سایه حمایت‌های همه جانبه مسئولان، زمینه‌های حضور زنان در عرصه‌های بین‌المللی ورزش نیز فراهم شده که در این خصوص البته دل نگرانی و ابهاماتی وجود داشت که خوشبختانه مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به آن پاسخ فرمودند.

اکبر آبادی افزود: امروز با قدرت می‌توانم بگویم جامعه ورزش بانوان ایران دارای توانمندی‌های زیادی است که حضور موفق بانوان محجبه ایران در عرصه رقابتهای مختلف بین‌المللی، تاثیر بسزایی بر ورزشکاران مسلمان و غیر مسلمان حاضر در رقابتها گذاشته است. قطعا با ادامه حضور زنان محجبه ایرانی در رویدادهای مهم جهانی، این اثر گذاری دوچندان خواهد شد.

وی تاکید کرد‌: حضور زنان ورزشکار کشورمان با حجاب کامل اسلامی این فرصت را برای بانوان ورزشکار جهان فراهم کرده که نوع پوشش خود را انتخاب کرده و با حفظ ارزش‌های وجودی زن در یکی از مهمترین عرصه‌های فعالیت‌های اجتماعی که همانا مسابقات ورزشی است، حضوری گسترده‌تری داشته باشند.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین اظهار داشت: آنچه اکنون در وزارت ورزش و جوانان به ویژه حوزه بانوان صورت گرفته، پایبندی به اصل ولایت است و ما باید بتوانیم از فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری بعنوان فصل الخطاب در برنامه‌های توسعه‌ای حوزه زنان بهره بگیریم تا انشاءالله در افتخارآفرینی‌ها‌ی ورزشی، زنان کشورمان همچنان غرورآفرین ظاهر شده و پیام آور افتخار باشند.

وی که با پایگاه خبری ورزش و جوانان گفتگو می‌کرد، ادامه داد: آنچه مقام معظم رهبری در خصوص چگونگی حضور زنان مسلمان در رقابتهای بین المللی بیان داشتند، در واقع پاسخی صریح به دغدغه‌های مسئولان و برنامه‌ریزان ورزش کشور بود که عموما در خصوص حضور زنان در میادین بین‌المللی مطرح می‌شد.

مرضیه اکبرآبادی در پایان گفت: فرمایشات معظم له صریح وشفاف بود و از خداوند می‌خواهم که لیاقت آنرا داشته باشم تا بتوانم منویات ایشان را در عرصه ورزش بانوان به اجرا بگذارم.