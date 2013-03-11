به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مدال آوران رشته های ورزشی در مسابقات جهانی و بازیهای المپیک و پارالمپیک 2012، قهرمانان و پهلوانان ورزشی کشور را سفیران هویت، تَشَخُص، عزم راسخ، هوش بالا، ایمان و پایبندی به شریعت ملت ایران دانستند و تأکید کردند: ورزشکاران قهرمان همانند قله ای هستند که زمینه ساز حرکت آحاد مردم بویژه استعدادهای جوان، به سمت قله ها می باشند.



رهبر انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه دستیابی به سکوهای قهرمانی ورزشی، بدون همت و اراده محکم و هوش بالا، امکان پذیر نیست، افزودند: قهرمانان مظهر توانایی های یک ملت هستند و به همین علت، اعتماد به نفس و اعتماد ملی مردم را افزایش می دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای حضور ورزشکاران در میدانهای بین المللی با حفظ اخلاق و روحیه جوانمردی و رعایت جوانب شرعی را تبلیغ جهانی ارزشها و صفات برجسته یک ملت خواندند و افزودند: یکی از این موارد، حضور بانوان و دختران ورزشکار با رعایت حجاب شرعی، در میدانهای بین المللی است که اقدامی فوق العاده، و بسیار مهم و با ارزش است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به موارد متعدد از قتل، تعرض و تهدید رسمی زنان مسلمان محجبه در اروپا، خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی هنگامی که یک زن مسلمان ایرانی و دارای حجاب، بر سکوی قهرمانی می ایستد و همه را وادار به تکریم می کند، کار با عظمتی انجام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: همه باید قلباً، قدردان زنان ورزشکاری باشند که با حجاب و متانت و وقار در میدانهای بین المللی ورزشی حاضر می شوند.

ایشان نمونه دیگری از پیام رسانی ورزشکاران را، موفقیت های ورزشی جانبازان و معلولان دانستند و تأکید کردند: ایستادن یک ورزشکار جانباز یا معلول بر سکوی قهرمانی دنیا با همه سختی ها و آسیب های جسمی، نشان از عزم و اراده قوی آن ورزشکار و همچنین همت بالا و تَشَخُص یک ملت است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: پیام های تشکر من از موفقیت های بین المللی ورزشکاران، نشأت گرفته از احساس صادقانه و حقیقی است که معتقد است ورزشکاران با کسب مقام قهرمانی، در واقع به ملت و کشور خود خدمت می کنند و پیام های عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان می رسانند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ورزشکاران قهرمانی که در میدانهای بین المللی شعائر دینی و معنوی را زنده نگه می دارند،افزودند: از همه ورزشکارانی که در میدانهای ورزشی، نام ائمه علیهم السلام را بر زبان می آورند و یا سجده می کنند و یا دست به دعا برمی دارند و یا پس از فتح قله ها اذان می گویند و همچنین همه زنان ورزشکاری که عفاف دینی را رعایت می کنند، صمیمانه تشکر می کنم.

ایشان این تشکر را بدلیل برجسته شدن معنویات در دنیایی که جوانان به سمت بی ایمانی و لاابالی گری سوق داده می شوند، دانستند و خاطرنشان کردند: به همین دلیل ورزشکاران باید قدر خود را بدانند و در جهت حفظ و تقویت صفات پهلوانی و جوانمردی و روحیه معنوی تلاش کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به انصراف ورزشکاران جوان ایرانی از مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی افزودند: این اقدام، بسیار با ارزش و تلاشی بسیار مهم و حساس در مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ایجاد زمینه بروز استعدادهای جوانان در عرصه های مختلف، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: پیشرفتها و موفقیت های جوانان ایرانی در رشته های ورزشی نشانگر آن است که ظرفیت و استعداد جوانان در رشته های گوناگون بسیار بالا است و باید برای تربیت این استعدادها و پرورش آنها به سمت قهرمانی، سرمایه گذاری شود.

حضرت آیت الله خامنه ای توانایی ها و استعدادهای بالای جوان ایرانی را در زمینه های مختلف علمی، فناوری و تحقیقاتی، یک حقیقت انکارناپذیر خواندند و تأکید کردند: تاریخ ایران اسلامی نیز گواه همین موضوع است و ظهور چهره ها و شخصیت های برجسته ای همچون ابن سینا، زکریای رازی، فارابی، سعدی و حافظ نشان دهنده وجود استعدادهای متراکم در این منطقه از دنیا است.

ایشان یکی از وظایف مهم قهرمانان ورزشی را ترویج ورزش همگانی میان آحاد مردم بویژه جوانان برشمردند و افزودند: یکی از نیازهای اساسی کشور، فراگیر شدن ورزش همگانی میان مردم است.

رهبر انقلاب اسلامی ورزش قهرمانی را موتور محرک ورزش همگانی دانستند و با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به ورزش همگانی، خاطرنشان کردند: پیشرفت یک کشور منوط به نیروی انسانی سالم، عالم، با همت و دیندار است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: یکی از نتایج فراگیر شدن ورزش همگانی در میان مردم، حل بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه همچون اعتیاد است.

ایشان موضوع اخلاق در ورزش را، موضوعی بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: خوشبختانه جامعه ورزشی ما، سالم است اما هنگامی که یک جوان ورزشکار بر روی امواج تبلیغ و توجه جهانی قرار می گیرد، خطر اخلاقی او را بشدت تهدید می کند و باید از خود، مراقبت کند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: از جمله ویژگیهای اخلاقی لازم برای یک ورزشکار، مغرور نشدن، مردمی و جوانمرد ماندن، با مردم بودن، و برای مردم دل سوزاندن است که باید ورزشکاران برای حفظ و تقویت این روحیات تلاش کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند : یک قهرمان ورزشی در بُعد فردی نیز بدلیل اعتماد به نفس بالا ، قاعدتا باید از صفات ناپسندی همچون چاپلوسی و تملق ، دروغگویی و دورویی به دور باشد.

ایشان با اظهار گلایه از تلاش برخی، برای تخریب فضای ورزشی کشور از طریق ترویج تهمت، دروغ، نزاع و تخریب افراد تأکید کردند: متأسفانه سهم رسانه های ورزشی در این کار خلاف کم نیست و من در این خصوص هشدار می دهم.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: برخی رسانه های ورزشی با بزرگنمایی موضوعات کوچک و ایجاد فضای دعوا، تلاش می کنند تا افراد مصاحبه کننده رابه سمت حرف های تند و ناسزاگویی سوق دهند که این کار نادرستی است و باید نقطه مقابل آن در رسانه ها تقویت شود.

حضرت آیت الله خامنه ای مسئولان ورزشی کشور را به اولویت بندی رشته های ورزشی توصیه و تأکید کردند: باید برخی رشته ها که در داخل دارای ریشه تاریخی و تجربه کافی است، مورد اهتمام و سرمایه گذاری بیشتری قرار گیرد.

ایشان یکی دیگر از مسائل بسیار ضروری در ورزش کشور را علمی کردن ورزشی دانستند و خاطر نشان کردند: باید بر روی قواعد علمی رشته های ورزشی و تحقیقات علمی در این خصوص، توجه ویژه ای شود و فقط به تحقیقات علمی خارجی اکتفا نشود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: وقتی متخصصان و صاحب نظران جوان ما توانایی دستیابی به موفقیت های بزرگ و خیره کننده در حوزه های پیچیده علمی را دارند، قطعا در عرصه ورزش نیز توانایی تحقیقات علمی و ارائه نظریه های نو را خواهند داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خطاب به قهرمانان و پیشکسوتان گفتند: شما نور چشم ملت ایران هستید و امیدوارم همواره اینگونه باشید.

پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، 6 نفر از ورزشکاران و مدال آوران و پیش کسوتان، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص مسائل ورزش کشور بیان کردند.

آقای «حمید سوریان» صاحب مدال طلای المپیک و دارنده 5 مدال جهانی در رشته کشتی فرنگی، بر تشکیل آکادمی های علمی برای رشته های ورزشی تأکید کرد و با یادآوری علاقه تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها به تشویق فرزندانشان در خصوص دنبال کردن ورزش قهرمانی، نگرانی آنها از آتیه فرزندان و بویژه مسئله اشتغال را مورد اشاره قرار داد و خواستار تسریع در اجرای قانون استخدام قهرمانان شد.

آقای «حسن گرامی» کوهنورد و سرپرست نخستین تیم صعود کننده به بلندترین دیواره دنیا بنام برجهای «ترانگو» در پاکستان، گزارشی از موفقیت های مهم کوهنوردان ایرانی از جمله طنین بانگ اذان بر فراز قله های مهم جهان بیان کرد.

«مه لقا جان بزرگی»، عضو تیم ملی تیراندازی در مسابقات المپیک 2012 با اشاره به حضور مقتدرانه زنان ورزشکار ایرانی در عرصه های بین المللی و با رعایت حجاب اسلامی گفت: این حضور تأثیر بسیار زیادی در ورزشکاران زن مسلمان از دیگر کشورها دارد.

وی خواستار توجه بیش از پیش به زیرساختهای ورزشی مربوط به بانوان و مکانهای ورزشی ویژه آنان شد.

احسان لشکری دارنده مدال المپیک 2012 و قهرمان جهان در کشتی آزاد اظهار امیدواری کرد که با همت مسئولان ورزش کشور، جلوی حذف رشته پر افتخار کشتی در رقابت های المپیک گرفته شود.

جلیل باقری جدی، جانباز 70 درصد و قهرمان بازی های پارالمپیک در پرتاب وزنه، بر مناسب سازی معابر و سیستم حمل و نقل عمومی برای ترغیب جانبازان و معلولان به انجام فعالیت های ورزشی تأکید کرد.

حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری و پیشکسوت این رشته نیز ضرورت تقویت پایگاه های استعداد یابی برای پیشرفت ورزش کشور را مهم دانست.

وی همچنین بر لزوم نگاه اصولی به ورزش و پرهیز از نگاههای غیر حرفه ای و سیاستهای چندگانه، تأکید کرد.

همچنین آقای عباسی وزیر ورزش و جوانان با ارائه گزارشی از دستاوردها و موفقیت های ورزش کشور در مسابقات جهانی، المپیک، پارالمپیک و بازی های آسیایی، خاطرنشان کرد: درخشان ترین موفقیت های تاریخ ورزش کشور در سال 91 رقم خورد.

وی همچنین گزارشی از اقدامات و برنامه ریزیهای وزارت ورزش و جوانان برای توسعه زیرساختهای ورزشی کشور ارائه کرد.

در پایان این دیدار ورزشکاران و مدال آوران رشته های مختلف ورزشی در فضایی صمیمانه و از نزدیک با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو کردند.

