دیدار با مقام معظم رهبری توصیف ناشدنی بود/ باید از ورزش جانبازان حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانان المپیک و پارالمپیک به همراه جمعی از مسئولان ورزشی کشور روز دوشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

"جلیل باقری جدی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ملاقات با حضرت آیت الله خامنه‌ای اظهار داشت: این مراسم بسیار عالی برگزار شد و من بسیار خوشحالم که به عنوان یک ورزشکار بسیجی این افتخار را پیدا کردم تا در محضر آقا حضور پیدا کنم. بسیار خوشحالم که ایشان این فرصت را در اختیار ما ورزشکاران گذاشتند تا بتوانیم در این مراسم حضور پیدا کنیم و نظرات خود را بیان کنیم.

قهرمان پارالمپیک 2012 لندن در ادامه اظهار داشت: من درخواست جمعی از ورزشکاران را برای مقام معظم رهبری مطرح کردم. به هر حال اگر ورزش جانبازان تا به حال به چنین موفقیت‌هایی دست پیدا کرده به خاطر رسیدگی‎‌ها و تلاش‌هایی بوده که تا به امروز انجام شده است و چنانچه این امر ادامه داشته باشد، موفقیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

باقری جدی در پایان اظهار داشت: چنانچه امکانات و سرویس دهی شهری برای جانبازان و معلولان فراهم باشد و این قشر از جامعه به لحاظ آمد و شد و حمل و نقل عمومی مشکلی نداشته باشند خیلی خوب خواهد بود و نتایج مطلوب‌تری را شاهد خواهیم بود.