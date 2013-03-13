به گزارش خبرگزاری مهر، خوردی رورا در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با میلان و صعود بارسلونا به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت: بازی فوق العاده‌ای بود. ما در حالی وارد زمین شدیم که شکست سختی در دیدار رفت متحمل شده بودیم و کار دشواری پیش رو داشتیم.

وی افزود: بازیکنان بارسا بار دیگر ثابت کردند خیلی خاص و ویژه هستند. آنها تمام توان خود را در این بازی گذاشتند و من به آنها افتخار می‌کنم. از همان ابتدا برای پیروزی به میدان رفتیم، البته در آن صحنه که میلان توپ را به تیر دروازه ما زد کمی هم خوش شانس بودیم.

کمک مربی بارسا در ادامه تاکید کرد: حتی اگر به مرحله بعد هم صعود نمی‌کردیم، من به شاگردان به دلیل تلاش فوق‌العاده‌شان افتخار می‌کردم. در این مدت با تیتو ویلانوا صحبت و از مشاوره‌های او هم استفاده می‌کردم. او به زودی به نیمکت بارسا باز خواهد گشت. ما هنوز در لیگ قهرمانان اروپا هستیم و مهم نیست در مرحله بعدی با چه تیمی روبرو خواهیم شد.

رورا در پایان گفت: در چند هفته اخیر انتقادها از بارسا به شدت افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل ما باید به دلیل تلاش های بازیکنان دو برابر به آنها افتخار کنیم. مهمترین نکته این بود که عکس العمل ما مقابل شکست‌های گذشته چه بوده است. امیدوارم این پیروزی شیرین کمی از فشار انتقادات به بارسا را کم کرده باشد.

دیدار دو تیم بارسلونا و میلان در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب در حضور بیش از 96 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با پیروزی 4 بر صفر بارسا به پایان رسید تا این تیم به مرحله یک چهارم نهایی این جام راه پیدا کند.