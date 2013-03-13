گزارش تصویری - تشریحی مهر از مهمترین اتفاقات دیدار بارسلونا و میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا بعد از شکست ناباورانه در سن سیرو مقابل میلان در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، سه شنبه شب در نیوکمپ در حضور 96 هزار تماشاگر خود انتقام سختی از روسونری ها گرفت و این تیم را با 4 گل درهم کوبید تا به بازگشت به روزهای خوب خود در بازی های بعدی امیدوار شود. در ادامه گزارشی از عکس های شب به یادماندنی نیوکمپ را مشاهده می کنید:

ما یک تیم هستیم! این پیامی است که هواداران بارسا برای اتحاد با بازیکنان قبل از آغاز بازی روی سکوها به نمایش گذاشتند.

میلان تلاش زیادی برای مهار مسی انجام داد اما به هیچ عنوان در این امر موفق نبود.

کریستین آبیاتی شب سختی را پشت سر گذاشت و بارها زیر فشار حملات بارسلونا مجبور به واکنش می شد.

مسی ستاره بارسا با یک ضربه فنی و تماشایی خیلی زود آبی و اناری ها را به گل اول رساند.

مسی بعد از گل اول که در دقیقه 5 بازی به ثمر رساند سر از پا نمی شناخت.

صحنه گل دوم مسی که آب سردی بود بر پیکر تیم میلان

آبیاتی هر چه قدر خودش را کشید نتوانست ضربه مسی را مهار کند تا بارسا به گل دوم برسد.

مسی در دقیقه 40 بازی نتیجه را 2 بر صفر کرد تا آبی و اناری ها به ادامه بازی امیدوار شوند.

صحنه گل سوم بارسا که توسط ضربه تماشایی داوید به ثمر رسید و باز هم مدافعان میلان کار نتوانستند انجام دهند.

داوید ویا با گلی که در این بازی به ثمر رساند ثابت کرد شایسته حضور در ترکیب اصلی بارسا هست.

خوردی رورا بالاخره یک کار بزرگ انجام داد و بعد از شکست های پیاپی بارسا را به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان رساند. او برای بازگشت تیتو لحظه شماری می کند.

ژاوی یکی از عوامل موثر مالکیت توپ بارسا مقابل میلان بود. نقش او در این پیروزی را نمی توان نادیده گرفت.

جرارد پیکه از خوشحالی فریاد می زند و امیدوار است بارسا در دور بعدی و با بازگشت ویلانوا بتواند این پیروزی ها را ادامه دهد.