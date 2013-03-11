به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا پس از شکست دو بر صفر برابر میلان در دو هفته گذشته، دو شکست کمرشکن دیگر را نیز مقابل رقیب سنتی خود رئال مادرید در جام حذفی و لالیگا متحمل شد. اما این تیم در حال حاضر شرایط روحی مساعدتری نسبت به یکی، دو هفته گذشته دارد و بازگشت به بازی چندان برای این تیم دشوار نیست.

"لیونل مسی" که چهار توپ طلای فوتبال جهان را از آن خود کرده، می‌تواند نقطه اتکای بارسایی‌ها در این بازی باشد. این بازیکن در چند هفته گذشته به هیچ وجه در قیاس با رقیب همیشگی خود "کریستیانو رونالدو" آماده نبوده و این ناآمادگی در سه دیدار مهم بارسا تاثیرات چشمگیری داشته است.

"مسی" در خصوص این بازی اظهار داشت: ما می‎دانیم بازی دشواری مقابل میلان در پیش داریم اما پیروزی در آن غیرممکن نیست. همه ما از اهمیت این بازی باخبریم و اگر آنها ما در سن سیرو بردند ما هم آنها را اینجا می‌بریم.

"کارلس پویول" نسبت به صعود بارسا به مرحله یک چهارم نهایی خوشبین است. وی درباره این بازی گفت: اگر مردم ببینند ما چطور برای این بازی تمرین می‌کنیم هرگز نسبت به ما تردیدی به خود راه نمی‌دهند. ما برای بازگشت به بازی دستورالعمل خود را آماده کرده‌ایم. نیاز داریم در این بازی فشار را به حداکثر برسانیم و زمانی که میلانی‌ها توپ را از دست می‌دهند عکس‌العمل خوبی از خود نشان دهیم.

"آندرس اینیستا"، هافبک بارسا هم در مورد این بازی اظهار داشت: من برای پیروزی در این دیدار دست خود را درون آتش می‌برم. بارسا می‌تواند در این دیدار برنده از زمین خارج شود. نتیجه بازی رفت ما خوب نبود اما 100 درصد اطمینان دارم که می‌توانیم در بازی برگشت بازگردیم. باید فرض را بر این بگذاریم که این فینال است و در فینال شما باید با پیروزی از زمین خارج شوید.

"ماسیمیلیانو آلگری"، سرمربی میلان، نظر خود را در خصوص دیدار برگشت دو تیم اینچنین بیان کرد: ما می‌دانیم بازی برگشت دشوار است و چه حیف که گل سوم را هم در خانه نزدیم. بازیکنان ما در محدود کردن مسی خیلی خوب عمل کردند و اگر می‌خواهیم راهی یک چهارم نهایی شویم باید با همان فشار دیدار رفت بازی کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال بارسلونا اسپانیا و میلان ایتالیا در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا ساعت 23:15 روز سه‌شنبه در ورزشگاه نیوکمپ برگزار می‌شود.