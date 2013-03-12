به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد و در یکی از این دیدارها بارسلونا که در دیدار رفت در سن‌سیرو با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میلان شده بود، در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 4 بر صفر حریف ایتالیایی خود را شکست داد تا علاوه بر جبران شکست دور رفت، به جمع 8 تیم پایانی لیگ قهرمانان اروپا نیز راه پیدا کند.

در این بازی "لیونل مسی" ستاره بارسا بود و دو بار در دقایق 5 و 40 دروازه میلان را گشود، "داوید ویا" هم در دقیقه 55 گل سوم را برای آبی و اناری‌ها به ثمر رساند و "خوردی آلبا" در دقیقه 2+90 تیر خلاص را به روسونری‌ها وارد کرد.

در دیگر دیدار گالاتاسرای در ورزشگاه ولتینز آره‌نا شهر گلزن کرشن موفق شد مقابل شالکه با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی برسد و برای نخستین بار در طول 12 سال اخیر به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند.

در این بازی ابتدا شالکه با گل دقیقه 17 "رومن نوستاتر" هافبک اوکراینی خود از گالاتاسرای پیش افتاد اما نماینده ترکیه در دقیقه 37 توسط "حمیت آلتینتاپ" بازیکن اسبق شالکه و بایرن مونیخ نتیجه را به تساوی کشاند. پنج دقیقه بعد "بوراک ییلماز" گل دوم را برای گالا به ثمر رساند اما "میشل باستوس" خرید زمستانی شالکه در دقیقه 63 بار دیگر نتیجه را به تساوی کشاند.

گالاتاسرای با این تساوی هم به مرحله بعد صعود می‌کرد اما این پایان کار نبود و در پنجمین دقیقه از وقت‌های تلف شده بازی، "اموت بولوت" بازیکن تعویضی گالاتاسرای گل سوم این تیم را به ثمر رساند تا شاگردان "فاتح تریم" در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی رسیده و برای نخستین بار از سال 2001 تا به حال، به جمع 8 تیم پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کنند.

پیش از این تیم‌های رئال مادرید اسپانیا، یوونتوس ایتالیا، پاری‌سن ژرمن فرانسه، بروسیادورتموند آلمان به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده بودند.

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 2 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* مالاگا اسپانیا - پورتو پرتغال، ساعت 23:15، ورزشگاه لاروساله‌دا

* بایرن مونیخ آلمان - آرسنال انگلستان، ساعت 23:15، ورزشگاه آلیانتس آره‌نا