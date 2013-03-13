به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رستم وندی مدير شبكه چهار سيما در تشريح ويژه برنامه تحویل سال اين شبكه گفت: ویژه برنامه سال تحویل شبکه از ساعت 9 صبح روز 30 اسفند آغاز می‌شود و تا ساعت 16 ادامه خواهد داشت. مدیریت این ویژه برنامه بر عهده گروه فیلم و نمایش شبکه است و تهیه کنندگی آن را نیما دهقان بر عهده دارد.

وی افزود: برنامه تحویل سال شبکه، دارای یک برنامه مقدماتی است که به صورت زنده از روز پنجشنبه 24 اسفند تحت عنوان "همسفران" روانه آنتن پخش می‌شود. ایرج میلانی به عنوان مجری در این برنامه در گفتگو با شخصیت‌هایی که به نقاط مختلف ایران سفر کرده‌اند، به معرفی جاذبه‌های گردشگری استان‌های مختلف برای سفرهای نوروزی می‌پردازد.

رستم‌وندی یادآور شد: "همسفران" همراه با پخش موسیقی و تصاویر جذاب به مدت 60 دقیقه از پنجشنبه به مدت 6 شب ساعت 23:15 روی آنتن می‌رود و بخش اصلی این برنامه در روز سال تحویل خواهد بود که همزمان با پخش آوازهای مقامی و محلی، ایرج میلانی به معرفی جاذبه‌های گردشگری آن استان می‌پردازد. به طور مثال با پخش موسیقی محلی از استان آذربایجان جاذبه‌های همان شهر معرفی خواهد شد.

مدیر شبکه چهار درباره طراحی دکور این ویژه برنامه گفت: برنامه سال تحویل شبکه در یک فضای کاملا سنتی که مبتنی بر فرهنگ ایرانی است اجرا می‌شود و به همین منظور تمامی بخش‌های برنامه نیز آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی را معرفی می‌کند.

رستم وندی اجرای نمایش‌های سنتی همچون خیمه شبازی را از جمله بخش‌های برنامه عنوان کرد و افزود:در برنامه آیتم‌های نمایشی مختلفی طراحی شده است و نمایش‌های خیمه شب بازی، روحوضی و برخی آیین‌هایی نوروزی نقاط مختلف کشور به صورت زنده اجرا می‌شود. همچنین حضور و اجرای زنده خوانندگان آوازهای محلی و مقامی از استان‌های مختلف، معرفی برنامه‌های شاخص شبکه در نوروز 92،حضور برخی چهره‌های سینمایی که در تله فیلم‌های نوروزی شبکه ایفای نقش کرده‌اند، گفتگو با چهره‌های علمی و فرهنگی کشور و پخش قسمت‌هایی از گفتگوهای شاخص برنامه تلویزیونی "گفتگوی تنهایی" در سال 91 از جمله بخش‌های این ویژه برنامه است.

مدیر شبکه چهار درباره نحوه اجرای برنامه توضیح داد: ویژگی بارز برنامه سال تحویل شبکه مجری محور نبودن آن است به این معنی که مجریان شاخص و چهره در برنامه حضور نخواهند داشت و برنامه دارای جاذبه‌های تلویزونی و نمایشی است. اجرای برنامه در یک مکان سنتی را می‌توان از از جمله این جذابیت‌ها ذکر کرد.