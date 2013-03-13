4 شهر جدید به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری –مصوب 1362- تصویب کرد؛ روستای آوه از توابع دهستان قره چای بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی به شهر تبدیل و به عنوان شهر آوه شناخته می شود.

ایجاد یک شهر جدید در استان کرمان

بر اساس مصوبه دیگر دولت، روستای بلورد مرکز بخش بلورد شهرستان سیرجان در استان کرمان به شهر تبدیل و به عنوان شهر بلورد نامگذاری می شود.

ایجاد یک شهر جدید در استان هرمزگان

بر اساس مصوبه دولت، روستای کوخرد مرکز بخش کوخورد هرنگ پس از ادغام با روستای هرنگ از توابع همان بخش، به شهر تبدیل و به عنوان شهر کوخرد هرنگ شناخته می شود.

همچنین نام بخش کوخرد از توابع شهرستان بستک در استان هرمزگان به کوخرد هرنگ تغییر می یابد.

ایجاد یک شهر جدید در استان فارس

بر اساس مصوبه دیگر دولت، روستای خوزی از توابع بخش وراوی شهرستان مهر در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر خوزی شناخته می شود.

چند تغییر در نقشه جغرافیایی استانهای کردستان، مازندران، فارس، ایلام و یزد

بر اساس مصوبه دولت، نام روستای گائیدر از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش شهریتان کامیاران در استان کردستان به سلطان سراج تغییر می یابد.

همچنین روستای موسوم به کشیری محله در تابعیت دهستان خوش رود بخش بندپی غربی شهرستان بابل در استان مازندران به عنوان روستای سفیدتور نامگذاری می شود. نام روستاهای گندیاب علیا، گندیاب سفلی و خراب میانرود به ترتیب به گنچ یاب علیا، گنج یاب سفلی و چشمه میانرود تغییر می یابد.

بر اساس مصوبه دیگر دولت، دهستان شیخ عامر و بخش چاه ورز در تابعیت شهرستان لامرد استان فارس ایجاد می شود.

همچنین دهستانهای کشوری، علیشروان و بخش سیوان در استان ایلام ایجاد می شود و مرکز دهستان میش خاص از روستای جعفرآباد به روستای میدان تغییر می یابد.

بر اساس مصوبه دولت، خط مرزی بین شهرستان های ابرکوه و تفت در استان یزد تعیین می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.