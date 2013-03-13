هر نماینده مجلس می تواند 5 کارشناس دولتی را به خدمت بگیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند.

در ابتدای جلسه علنی امروز و در بررسی و تصویب ماده 5 طرح اصلاح مفادی از آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان این ماده را بدون هیچ مخالفتی تصویب کردند. در ماده 5 این طرح آمده است: در بند 2 ماده 74 قانون عبارت "نظارت بر" حذف و عبارت"نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص" جایگزین شود.

در بند 2 ماده 74 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس نحوه اجرای مصوبات هیات رئیسه و کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی در خصوص تبصره 2 ماده 73.

در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان ماده 6 این طرح را نیز با 145 رای موافق 41 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 238 رای تصویب کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است: تبصره زیر به ماده 76 قانون الحاق می شود.

تبصره- در هر دوره مجلس نمایندگان می توانند حداکثر 5 نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به کار گیری در دفاتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست نمایند در این صورت دستگاه موظف است شخص یا اشخاص مذکور را به دفتر ارتباطات مردمی نماینده مامور کند.

حقوق، مزایا، حق ماموریت و اضافه کار این ماموران طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده دستگاه مامور کننده می باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و ماموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شد توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذیربط اعلام می شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این ماموران از جمله ارتقا افزایش حقوق سنواتی افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران ماموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط می باشد.

پس از اعلام پایان ماموریت دستگاه ذیربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از ماموریت یا پست همتراز به کار بگیرد این مصوبه نافی تبصره 3 ماده 2 قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 23/8/72 مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

به گزارش مهر، همچنین ماده 76 آئین نامه مجلس شورای اسلامی نیز به این شرح می باشد: در راستای ایفای هر چه بهتر وظیفه نمایندگی همچنین حفظ شان و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان هیات رئیسه می تواند به منظور برقراری ارتباط موثر (دیداری، شنیداری، مکتوب ) نمایندگان با موکلان و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای رسمی و غیر رسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را در شان جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند. اعتبارات مور نیاز در بوجه سالانه مجلس پیش بینی می شود.