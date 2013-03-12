بحران اقتصادی اروپا هنوز پایان نیافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "میامی هرالد"، "جین ویدمن" رئیس بانک مرکزی آلمان ضمن هشدار درباره ادامه بحران اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو، خواستار ادامه اصلاحات از سوی اتحادیه اروپا شد.

وی خواستار ادامه اصلاحات با هدف باقی نگه داشتن مشکلات مالی در بانک ها شد تا از کشیده شدن آنها به منابع مالی دولت ها جلوگیری شود.

وی گفت ستون اصلی سیستم جدید باید این باشد که بانک های ورشکسته بازسازی شوند و این کار باید قبل از اینکه از مالیات دهندگان خواسته شود که مالیات خود را بپردازند، از طریق تقبل بخشی از ضررها از سوی سهامداران و اعتباردهندگان صورت گیرد.

وی برخی تحولات مثبت در بازارهای اسپانیا و ایتالیا را موقت خواند و گفت خرید اوراق برخی بانک ها توسط بانک مرکزی اروپا تنها یک مسکن زودگذر است.