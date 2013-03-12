  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

بانک مرکزی آلمان:

بحران اقتصادی اروپا هنوز پایان نیافته است

بحران اقتصادی اروپا هنوز پایان نیافته است

رئیس بانک مرکزی آلمان هشدار داد که با وجود برخی بهبودها در بازارهای مالی، هنوز بحران اقتصادی اروپا پایان نیافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "میامی هرالد"، "جین ویدمن" رئیس بانک مرکزی آلمان ضمن هشدار درباره ادامه بحران اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو، خواستار ادامه اصلاحات از سوی اتحادیه اروپا شد.

وی خواستار ادامه اصلاحات با هدف باقی نگه داشتن مشکلات مالی در بانک ها شد تا از کشیده شدن آنها به منابع مالی دولت ها جلوگیری شود.

وی گفت ستون اصلی سیستم جدید باید این باشد که بانک های ورشکسته بازسازی شوند و این کار باید قبل از اینکه از مالیات دهندگان خواسته شود که مالیات خود را بپردازند، از طریق تقبل بخشی از ضررها از سوی سهامداران و اعتباردهندگان صورت گیرد.

وی برخی تحولات مثبت در بازارهای اسپانیا و ایتالیا را موقت خواند و گفت خرید اوراق برخی بانک ها توسط بانک مرکزی اروپا تنها یک مسکن زودگذر است.

کد مطلب 2017531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها