به گزارش خبرنگار مهر، در این قسمت از "نردبان" مزدك ميرزايي تهيه‌كننده مجموعه "تاريخچه شهرآورد"، داريوش ياري تهيه‌كننده مجموعه "اهل سور"، فتح‌الله اميري سازنده مستند "خزندگان ايران" و محمد حميدی‌مقدم تهيه‌كننده "آنسو" به عنوان برنامه‌سازاني كه آثاري را برای ايام نوروز شبكه مستند سيما تدارك ديده‌اند در "نردبان" حضور خواهند داشت.

در ادامه برنامه نيز شاهين شجری‌كهن از مستندسازی با سوژه نوروز و چگونگي انتخاب سوژه نوروزي خواهد گفت. همچنين مخاطب برگزيده برنامه "نردبان" انتخاب و تقدير خواهد شد و گفتگويی تصويری نيز از برگزيدگان "نردبان" روی آنتن مي‌رود.

"نردبان" با اجرای الهام عادلی و حضور شاهین شجری کهن به عنوان منتقد، جمعه ساعت 18 روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.