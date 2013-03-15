وزیر پیشنهادی بهداشت رای اعتماد می گیرد/ 2 اولویتی که نام وزیر را ماندگار می کند

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جو مجلس تا حدودی برای دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت مثبت است اما به نظر می رسد برخی از نمایندگان همچنان نسبت به برکناری خانم دستجردی از وزارت بهداشت دلخور هستند و این مسئله شاید تا حدودی در رای وزیر پیشنهادی تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به صحبتهایی که با تنی چند از نمایندگان داشته است، افزود: شاید اگر در زمانی غیر از شرایط کنونی بود، گرفتن رای اعتماد از مجلس برای وزیر پیشنهادی بهداشت قدری دشوار می شد اما با توجه به اینکه در پایان سال قرار داریم و فرصت زیادی برای ادامه کار دولت نیز وجود ندارد، نمایندگان مجلس با رای اعتماد به دکتر طریقت، شرایط این وزارتخانه و حوزه سلامت را بیشتر از این سخت تر نکنند.

فتاحی در خصوص اینکه وزیر پیشنهادی بهداشت بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس می بایست چه برنامه هایی را در اولویت کاری خودش قرار دهد، گفت: وزیر بهداشت فرصتی زیادی برای انجام برنامه های دراز مدت در حوزه سلامت ندارد و از همین رو بهتر است کارهایی را انجام دهد تا بتواند نامش را ماندگار کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به واقعی شدن تعرفه های خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: اولین کار وزیر بهداشت باید این باشد که تعرفه های خدمات درمانی را واقعی تعریف کند.

وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر تعرفه ها واقعی نیستند، ادامه داد: متاسفانه ما هنوز نمی دانیم قیمت واقعی یک جراحی در کشور چقدر است و همین مسئله باعث شده تا قیمتهای مختلفی بابت یک جراحی ساده مثل آپاندیسیت از بیمار دریافت شود. در صورتی که اگر تعرفه ها واقعی شوند، این مشکلات به حداقل می رسد. بنابراین، وزیر بهداشت بهتر است واقعی کردن تعرفه ها را قبل ا پایان عمر دولت دهم به سرانجام برساند.

فتاحی همچنین به واقعی شدن بودجه سلامت به عنوان یکی دیگر از اولویتهای مهم وزیر بهداشت اشاره کرد و افزود: اگر بودجه واقعی حوزه سلامت تعریف شود و ما بدانیم گردش مالی مراکز درمانی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سلامت چقدر است، قطعا مجلس نیز بر اساس آن، بودجه وزارت بهداشت را تامین می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر بودجه سلامت واقعی شود و حتی دولت هم نخواهد آن را تامین کند، باز هم هیچ قصوری متوجه وزیر بهداشت نیست و نام او به نیکی باقی خواهد ماند که توانسته بودجه واقعی سلامت را تعریف کند.