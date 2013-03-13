دستیابی به مسجد طراز اسلامی با همکاری اجزاء مختلف فعال در مساجد به وجود می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش مسجد طراز اسلامی محور سبک زندگی با شرکت روحانیان و مسئولان در مهدیشهرگفت: مهمترین اقدام فعالان مساجد این است که برای پیشبرد اهداف فکر کرده و در حوزه تاثیر گذاری خود تدبیر کنند.

وی گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد ظرفیتی مناسب برای مقابله با دسیسه های فرهنگی دشمنان است.

امام جمعه مهدیشهر ضمن اشاره به اینکه دشمنان انقلاب، نظام و مردم همه تلاش های خود را روی نسل جوان متمرکز خواهند کرد، افزود: دشمنان در این راستا از هر ابزاری برای به انحراف کشیدن نسل جوان استفاده خواهند کرد.

بارانی با اذعان به اینکه قرآن و عترت باید محور برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد باشد، اظهار داشت: اگر قرآن را بتوانیم در بین جوانان ترویج و حاکم کنیم، آنان را در برابر هجمه های فرهنگی دشمن مصون کرده ایم.

وی اظهار داشت: تلاش برای تبین جایگاه ولایت، ارتقای بصیرت عمومی، تقویت بنیه های اعتقادی و ارتقای بینش اجتماعی بخصوص در بین قشر جوان و نوجوان جامعه باید در کانون های مساجدهای فرهنگی و هنری مساجد مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه مهدیشهر با اشاره به نقش ائمه جماعات، هیئت امناء، خادمان، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، پایگاه های بسیج و هیئت های عزاداری در رونق مسجد، افزود: ضرورت دارد تا برای تاثیر گذاری فعالیت ها و همگرایی، شورای فرهنگی مسجد با مدیریت امام جماعت در هر مسجد تشکیل شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز در این همایش به شرح واژگانی مسجد طراز و سبک زندگی پرداخت و گفت: مسجد طراز یعنی مسجدی هم شان و رتبه آنچه که در احادیث و روایات به آن تاکید شده است.

محمدعلی یوسفیان ادامه داد: مسجد هم رتبه با جامعه اسلامی به عنوان مسجد طراز اسلامی خوانده می شود.

وی سبک زندگی را نیز نظام ترجیحات رفتاری دانست و افزود: لایه رویین و آشکار هویت یک جامعه که ثمره باورها و ارزش های افراد آن جامعه است، سبک زندگی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر تاکید کرد: در جامعه اسلامی رشد یافته در معنویت و معرفت، مساجد محور فعالیت و زندگی اجتماعی و الهام بخش روش زندگی است.

یوسفیان ادامه داد: باید به احیای نقش محوری مسجد در فرهنگ عمومی پرداخت و فاصله جامعه را با مسجد کاهش داد.

وی در خاتمه با اشاره به افزایش کمی کانون های فرهنگی و هنری شهرستان مهدیشهر افزود: این افزایش باید زمینه ساز افزایش کیفی فعالیت ها باشد که در این زمینه جای کار بسیار وجود دارد.

این همایش به مناسبت سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد و با حضور اعضای این کانونها برگزار شد.