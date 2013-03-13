شکست سنگین نماینده ایران برابر الغرافه/ جبرئیل قاتل سپاهان!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر از ساعت 18:45 امروز چهارشنبه در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه برگزار شد که در پایان تیم الغرافه با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت. نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. ابتدا سپاهان توسط علی احمدی مدافع پیش تاخته خود در دقیقه 14 به گل رسید که این گل را دو دقیقه بعد جبرئیل سیسه جبران کرد. این نیمه در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

در نیمه دوم تیم الغرافه بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد و بار دیگر روی ضربه جبرئیل سیسه مهاجم سابق لیورپول به گل رسید. این گل در دقیقه 58 به ثمر رسید. این البته پایان کار نبود چرا که در لحظات پایانی دیدار، گل سوم الغرافه نیز به ثمر رسید. یک اشتباه از سوی بازیکنان سپاهان در جناح راست باعث شد تا آلکس با توپ‌ربایی فرار کند و با یک پاس عرضی زیبا ماجد را در موقعیت گل قرار دهد. این گل در دقیقه 92 به ثمر رسید تا سپاهان در نخستین دیدار خارج از خانه شکست سنگینی را متحمل شود.

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا را با شکست به پایان رساند که در بازی اول با نتیجه 3 بر صفر النصر امارات را شکست داده بود.