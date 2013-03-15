اتصال فیبرنوری به منازل از تیرماه 93/ خداحافظی با شیوه سنتی انتقال اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که امروزه توسعه فیبرنوری و دسترسی با ظرفیت بالا برای کسب و کارها و برای کاربران خانگی در همه دنیا به یک ضرورت تبدیل شده برنامه 5 ساله پنجم توسعه نیز به دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با سرعت بالا تاکید کرده که براین اساس وزارت ارتباطات بخش عمده ای از این تکالیف را قرار است با اجرای شبکه ایرانیان نت تامین کند.

خداحافظی با شیوه سنتی انتقال اطلاعات

اتصالات باندپهن فیبر به خانه یا همان اتصالات FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است و این سیستم ها که براساس نور هستند توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو، دیتا و غیره را در مقایسه با شیوه سنتی کابلهای مسی دارا هستند.

فناوری Fibre To The Home به سرعت رو به گسترش است زیرا برتری هایی نسبت به فناوری های کنونی دارد که امکان اتصال پرسرعت تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به زوج های پیچیده رسانا از جمله آنها است.

اتصالات فیبر به خانه، تنها فناوری با پهنای باند کافی برای راه اندازی برنامه ریزی شده درخواست مشترکان با قیمت مناسب در دهه آینده است. به طوری که فیبر واقعا دارای پهنای باند نامحدودی است و علاوه بر اینکه فاصله دسترسی طولانی دارد ایجاد این شبکه به عنوان یک شبکه امن و یک رسانه استاندارد، زمان زیادی را سپری خواهد کرد.

اتصال فیبرنوری به منازل خانوار ایرانی از تیرماه 93

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وصول حق‌الامتياز پروانه بهره برداری از پروژه فیبرنوری منازل خبر داد و به مهر گفت: شرايط لازم‌الاجرا شدن پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده نوري و دسترسي كاربران با استفاده از فيبرنوري (FTTX) فراهم شده است.

حسن رضوانی با بیان اینکه اين اپراتور از نهم دي ماه 91 به مدت 18 ماه فرصت دارد تا شبكه فيبرنوري را در كشور پياده‌سازي و مورد بهره‌برداري تجاري قرار دهد، خاطرنشان کرد: براساس پروانه مدنظر، این اپراتور به مدت 4 سال می‌ تواند به صورت انحصاری شبکه فیبرنوری منازل را در کشور نصب و راه اندازی کرده و ارائه سرویس کند.

وي دوره حفاظت چهار ساله براي ايجاد و بهره‌برداري از شبكه فيبرنوري را فرصت مناسبي برشمرد که می تواند شرايط لازم براي بهره‌مندي مردم از مزاياي فيبرنوري را محقق کند.

اینترنت با سرعت 20مگابیت از طریق فیبرنوری

به گزارش مهر، پروژه اتصال فیبرنوری به منازل – FTTH – براساس شرایط و ضوابط پروانه تدوین شده برای آن امکان ایجاد دسترسی به اینترنت برای کاربر نهایی با حداقل سرعت 20 مگابیت برثانیه و حداکثر 100 مگابیت بر ثانیه را فراهم می کند.

براین اساس مجری این پروژه با هدف توسعه اینترنت در کشور از حیث سرعت و دسترسی، در سال دوم فعالیت خود یک میلیون پورت پرسرعت، در سال سوم 3 میلیون پورت و تا پایان سال هشتم تعداد 6 میلیون و 870 هزار پورت فیبرنوری برای اتصال منازل به اینترنت پرسرعت راه اندازی می کند.

مبلغ 50 میلیارد تومان به عنوان حق ضمانت اولیه برای این پروژه پرداخت شده است و کل مبلغ این پروژه نیز براساس اظهارات مسئولان این اپراتور، 150 میلیارد تومان است که باید به صورت اقساط توسط کنسرسیوم ایرانیان نت، به دولت پرداخت شود.

به گزارش مهر، 20 درصد پروژه ایرانیان نت متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت است و 80 درصد آن نیز متعلق به بخش خصوصی و تعاونی است.

این پروژه یک برنامه 8 ساله است که توسعه آن به طور قطع به تعداد کاربران و تمایل آنها به دریافت این سرویس بستگی دارد اما آنچه که مهم است این است که با اجرای اتصال فیبرنوری به منازل، امکان دریافت اینترنت پرسرعت و با کیفیت برای کاربران فراهم می‌شود.