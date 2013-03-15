سیزدهمین طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی، امداد و نجات در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه، سیزدهمین طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی، امداد و نجات در محل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیر کل میراث فرهنگی، فرمانده پلیس راه استان ، مدیر کل بحران و جمعی از رؤسا، معاونین، کارشناسان، امدادگران و جوانان جمعیت هلال احمر فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در این مراسم با اشاره به عشق و فداکاری جوانان عضو جمعیت هلال احمر در خدمت رسانی به هموطنان گفت: یکی از شاخصه های مهم جوانان جمعیت هلال احمر، گشاده رویی، سعه صدر و حسن خلق در برخورد با هموطنان به ویژه مسافران نوروزی است.

عطاءالله قادری مشارکت گروههای سنی مختلف در بین جوانان هلال احمر را یکی دیگر از ویژه گی های این جمعیت عنوان کرد و افزود: برپایی پایگاههای راهنمایی مسافران نوروزی با حضور این قشر جوان، شعار "راهنمایان جوان، ایمنی و آرامش" را تحقق می بخشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی نیز در این مراسم استفاده از 3 اکیپ مینی بوس با ظرفیت هریک 12 نفر را از برنامه های نوروز امسال در قالب خدمات فرهنگی، درمانی، آموزشی، امدادی و فرهنگی در اماکن پر تجمع شهرهای استان عنوان کرد و گفت: ایجاد فضای دوستدار کودک در پارکها و اجرای برنامه های متنوع بازیهای محلی و فعالیتهای آموزشی و امدادی از دیگر برنامه های این جمعیت در ایام تعطیلات نوروزی خواهد بود.

حامد سجادی تصریح کرد: 9 هزار و 400 نفر از اعضای جوان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در استقبال از مسافرین نوروز 92 مشارکت خواهند داشت.

وی یاد آور شد: این تعداد در 20 پست ثابت و سیار و 12 ایستگاه سلامت آماده ارائه خدمات به مسافرین و زائرین حرم قدس رضوی خواهند بود.

به گفته وی، طرح ملی امداد ونجات نوروزی از 24 اسفند 91 آغاز و تا 17 فروردین 92 ادامه خواهد داشت.