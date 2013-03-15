ارتش آزاد : وضعیتمان وخیم است، به ما کمک کنید/ هلاکت سرکرده النصره و افزایش حمایت آمریکا از تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، "سلیم ادریس" یکی از سرکردگان گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه به وضعیت دشوار گروههای مسلح در سوریه اذعان کرد و خواستار کمکهای فوری حامیان تروریستها شد.



ادریس اعتراف کرد ما وارد نبردی که آسان نیست، شده ایم و از کمبود دارو و غذا رنج می بریم و از دولتها می خواهیم از ما حمایت کنند، زیرا نبرد آسانی نداریم.



اذعان این سرکرده شبه نظامیان ارتش آزاد به وضعیت دشوار و وخیم گروههای مسلح در سوریه در حالی است که کامرون نخست وزیر انگلیس مدعی قدرتمند شدن این گروهها شده است.



خبر دیگر اینکه گروه ارتش آزاد سوریه در ادامه حمله به مراکز دولتی و خصوصی و زیرساختها و همچنین کمکهای ضروری برای مردم سوریه، به تانکرهای حمل سوخت برای مردم سوریه در شمال لبنان حمله ور شده و آنها را به آتش می کشد. این گروه در نوار ویدئویی چگونگی حمله به تانکرهای حمل سوخت و به آتش کشیدن آنها را نشان داده است.



هلاکت سرکرده جبهه النصره در سوریه



خبر دیگر اینکه یک رسانه لبنانی از هلاکت سرکرده گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره به نام ابومحمد جولانی در عملیات اخیر ارتش سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، عدنان الحاج معروف به جولانی در عملیات چند روز پیش ارتش سوریه به هلاکت رسیده است. وی ساکن شهر حمص بود که با تروریستهای فعال در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در خصوص ورود تروریستهای عرب به سوریه همکاری می کرد.



در صورتی که خبر هلاکت این سرکرده جبهه النصره صحت داشته باشد، ضربه سنگینی به تروریستها به شمار خواهد رفت.



از سوی دیگر سانا گزارش داد حزب صلح و دموکراتیک ترکیه تاکید کرد سیاست دولت رجب طیب اردوغان در قبال سوریه با گشودن مرزهای ترکیه به روی گروههای مسلح از تمام کشورها، به شدت نگران کننده است.



خبرگزاری سوریه همچنین گزارش داد احزاب و جنبشهای عراقی تاکید کردند کمک به سوریه برای مقابله با توطئه ای که با آن روبرو است، یک وظیفه ملی است.



حمله ارتش سوریه به تجمعات تروریستها و هلاکت برخی از آنها در حومه های دمشق و حمص از دیگر تحولات امنیتی مربوط به سوریه است.



شبکه العربیه نیز در خبری فوری از افزایش کمکهای آمریکا به گروههای مسلح در سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا، افزایش کمکها به گروههای مخالف در سوریه را تصویب کرده است.