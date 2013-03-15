به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر عابدي صبح جمعه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: درختها و گلها نقشی اثرگذار در بهبود مبلمان شهری و افزایش روحیه نشاط و شادابی در جامعه دارند.
عابدي ادامه داد: از همين رو ما همواره میکوشیم با کاشت گلهای فصلی زیبا، خوشبو و ایجاد تنوع در مبلمان شهری، هرس درختان و ایجاد جذابیتهای بصری در آنها محیطی دلپذیر برای شهروندان عزیز را فراهم كنيم.
مسئول واحد فضاي سبز و میادین شهرداری بندر گناوه اضافه كرد: با توجه به آغاز تعطیلات نوروزی فعالیت واحد فضاي سبز و میادین شهرداری گناوه نیز شدت چشمگیری داشته است و ما با افزایش روند کاشت درخت، گل و ایجاد جذابیت های بصری دیگر میخواهیم گناوه را زیباتر از همیشه بیاراییم.
وی با تشکر از همکاری شهردار گناوه در توجه ویژه به مبحث مبلمان شهری گفت: با نورپردازی درخت های بلوار جمهوری اسلامی از پل ورودی شهر تا چهار راه پاسداران به طول پنج کیلومتر، شب های این خیابان جذابیتی منحصر به فرد یافته است.
عابدی با اشاره به ديگر اقدامات اين واحد افزود: تعویض گلهای گلدانهای سطح شهر، بهبود نورپردازی پارکها و نصب دهها گلدان زیبا با گلهای شب بو و معطر در بلوار جمهوری اسلامی از ديگر اقدامات اخیر واحد فضاي سبز و میادین شهرداری بندر گناوه است.
مسئول واحد فضاي سبز و میادین شهرداری بندر گناوه در پايان گفت: گلدانهای نصب شده در بلوار معلم، طراوتی ویژه به این منطقه از شهر بخشیده و هر روز شاهد ابراز لطف و رضایت اهالی و سایر شهروندان در این خصوص هستیم.
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