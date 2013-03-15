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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا؛

چلسی به مصاف رابین کازان می رود/ تقابل فنرباغچه و لاتزیو

چلسی به مصاف رابین کازان می رود/ تقابل فنرباغچه و لاتزیو

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ اروپا ظهر جمعه در شهر نیون سوئیس انجام شد که در حساس ترین جدال فنرباغچه با لاتزیو روبرو خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ اروپا لحظاتی پیش در شهر نیون سوئیس برگزار شد که بر اساس آن 8 تیم حاضر در این مرحله طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

* چلسی انگلیس- رابین کازان روسیه

* تاتنهام انگلیس - بازل سوئیس

* فنرباغچه ترکیه - لاتزیو ایتالیا

* بنفکا پرتغال - نیوکاسل انگلیس

بازی های دور رفت مرحله یک چهار نهایی لیگ اروپا 15 فروردین 1392 و بازی های دور برگشت 22 فروردین 1392 برگزار خواهند شد.

نکته جالب در مورد رقابتهای این فصل این است که این برای نخستین بار در طول تاریخ رقابتهای لیگ اروپا و همچنین جام یوفا است که سه تیم انگلیسی به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا می کنند.

از طرف دیگر رابین کازان تنها تیمی است که تا به حال در جمع 8 ایم پایانی رقابتهای لیگ اروپا و یا جام یوفا حضور نداشته است. رابین کازان علیرضا حقیقی دروازه بان ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد.

کد مطلب 2019157

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