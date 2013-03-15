برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا بعدازظهر امروز جمعه در شهر نیون سوئیس برگزار شد و 8 تیم برتر این مسابقات حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی شناختند.

براساس این گزارش در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا تیم‌ها طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

دور رفت:

پنجشنبه - 1392/01/15

* چلسی انگلیس - رابین کازان روسیه

* تاتنهام انگلیس - اف سی بازل سوئیس

* فنرباغچه ترکیه - لاتزیو ایتالیا

* بنفیکا پرتغال - نیوکاسل انگلیس

دور برگشت:

پنجشنبه - 1392/01/22

* رابین کازان روسیه - چلسی انگلیس

* اف سی بازل سوئیس - تاتنهام انگلیس

* لاتزیو ایتالیا - فنرباغچه ترکیه

* نیوکاسل انگلیس - بنفیکا پرتغال