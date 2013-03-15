اختلاف میان سران اروپا درباره ارسال سلاح برای تروریستها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی مداخله جویانه در امور سوریه، بر عزم کشورش برای حمایت از گروههای مسلح در داخل این کشور تاکید کرد تا نشان دهد غربی ها با وجود شکست تلاشهایشان در دو سال گذشته برای سرنگونی نظام سوریه، همچنان بر ادامه اشتباهات ویرانگر خود که تنها به زیان ملت سوریه است، اصرار دارند.



دیوید کامرون امروز در سخنانی در بروکسل بر ادامه حمایتهای کشورش از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه تاکید کرد و گفت ما خواهان کمک به مخالفان سوری به شکل بهتری هستیم.



وی مدعی شد مخالفان سوری امروز در صحنه بین المللی به رسمیت شناخته شده اند و قدرت آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است.



نخست وزیر انگلیس همچنین اذعان کرد با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای حمایت از گروههای مخالف سوری هماهنگ هستیم و در این زمینه هر کمکی لازم باشد به مخالفان سوری ارائه خواهیم کرد.



کامرون در عین حال به وجود شکاف و دودستگی در میان رهبران اروپایی در خصوص ارسال سلاح برای گروههای مسلح در سوریه اذعان کرد و از تلاشهای کشورش برای متقاعد کردن رهبران مخالف ارسال سلاح برای لغو ممنوعیت حمایت تسلیحاتی از گروههای مسلح خبر داد.



اسکای نیوز همچنین از کشته شدن 67 نفر در دمشق و حومه آن خبر داد.