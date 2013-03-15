پهلوگرفتن سه کشتی روسی در بندر بیروت پیش از حرکت به سمت طرطوس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش گزارش داد سه فروند کشتی جنگی روسی در ساحل بندر بیروت لبنان توقف کرده اند تا به سمت بندر طرطوس در سوریه حرکت کنند.



این شبکه گزارش داد حرکت کشتی های جنگی روسی به سمت بندر طرطوس سوریه در یک ماموریت نظامی که جزئیات آن افشا نشده است، صورت می گیرد.



این شبکه همچنین از حرکت بثینه شعبان مشاور رئیس جمهوری سوریه به سمت دبی خبر داد، اسکای نیوز عربی به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرد. این شبکه همچنین از کشته و زخمی شدن شماری از آوارگان سوری بر اثر واژگون شدن اتوبوس حامل آنها در لبنان خبر داد.