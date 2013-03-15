  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

تحولات مصر/

تظاهرات ضد مرسی در قاهره/ تجمع اعضای یک گروه علیه ایران و سوریه

تظاهرات ضد مرسی در قاهره/ تجمع اعضای یک گروه علیه ایران و سوریه

برپایی تظاهرات ضد رئیس جمهور مصر در قاهره و برگزاری تجمع هدفمند برخی اعضای یک تشکل علیه ایران و سوریه از جمله خبرهای مربوط به مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، هزاران نفر از شهروندان مصری امروز علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر در شمال قاهره تظاهرات برپا کردند.

معترضان در این تظاهرات عکس محمد مرسی را به آتش کشیدند و سقوط نظام حاکم در مصر و کناره گیری محمد مرسی از قدرت و واگذاری اداره کشور به نیروهای مسلح را خواستار شدند.

تجمع هدفمند علیه ایران

از سوی دیگر الیوم السابع نیز گزارش داد که دهها نفر از طرفداران جنبش موسوم به "احرار" ظهر امروز با برپایی تظاهراتی که از مسجد "مصطفی محمود" آغاز و تا سفارت لبنان در قاهره ادامه داشت حمایت خود را از آنچه انقلاب سوریه خواندند اعلام کردند.

در این تظاهرات که تجمعی هدفمند محسوب می شد معترضان مخالفت خود را با عادی سازی روابط با ایران اعلام کردند. این تجمع هدفمند در حالی برگزار شد که طی دو سال گذشته که از انقلاب مصر می گذرد بسیاری از شخصیت های انقلابی این کشور با سفر به ایران تمایل خود را برای عادی سازی روابط با تهران اعلام کرده اند.

کد مطلب 2019213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها