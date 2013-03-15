تظاهرات ضد مرسی در قاهره/ تجمع اعضای یک گروه علیه ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، هزاران نفر از شهروندان مصری امروز علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر در شمال قاهره تظاهرات برپا کردند.

معترضان در این تظاهرات عکس محمد مرسی را به آتش کشیدند و سقوط نظام حاکم در مصر و کناره گیری محمد مرسی از قدرت و واگذاری اداره کشور به نیروهای مسلح را خواستار شدند.

تجمع هدفمند علیه ایران

از سوی دیگر الیوم السابع نیز گزارش داد که دهها نفر از طرفداران جنبش موسوم به "احرار" ظهر امروز با برپایی تظاهراتی که از مسجد "مصطفی محمود" آغاز و تا سفارت لبنان در قاهره ادامه داشت حمایت خود را از آنچه انقلاب سوریه خواندند اعلام کردند.

در این تظاهرات که تجمعی هدفمند محسوب می شد معترضان مخالفت خود را با عادی سازی روابط با ایران اعلام کردند. این تجمع هدفمند در حالی برگزار شد که طی دو سال گذشته که از انقلاب مصر می گذرد بسیاری از شخصیت های انقلابی این کشور با سفر به ایران تمایل خود را برای عادی سازی روابط با تهران اعلام کرده اند.